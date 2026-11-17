La hausse des prix de l'essence et l'inflation pèsent sur certains aspects de la santé financière des consommateurs américains, même si celle-ci reste globalement solide et que la qualité globale du crédit est bonne , ont indiqué mardi les analystes de Wells Fargo dans une note.

Voici plus de détails:

Les analystes ont identifié neuf signaux d’alerte émergents au sein des sociétés de crédit à la consommation, des fintechs et des banques

Ces signaux d’alerte concernaient principalement les consommateurs aux revenus modestes et les crédits automobiles, tandis que les ménages aisés continuaient d’afficher une bonne santé financière, ont-ils précisé

La hausse des prix de l'essence, des taux d'intérêt et de l'inflation figurait parmi les facteurs pesant sur les consommateurs, la croissance des salaires ne dépassant plus celle de l'inflation, a ajouté Wells Fargo

Toutefois, la qualité globale du crédit est restée solide , selon la société de courtage, les émetteurs de cartes, grands et petits, continuant d’enregistrer une baisse des impayés

“ Même les prêteurs sur le segment subprime enregistrent des taux de défauts de paiement précoces stables, malgré les prix de l’essence. Et la croissance des dépenses par carte reste relativement stable ”, a déclaré Wells Fargo

“ Un facteur imprévisible réside dans le fait qu’une forte baisse des prix de l’essence pourrait modifier positivement le paysage boursier du crédit à la consommation. Une consommation déjà stable associée à une forte baisse des prix de l’essence constituerait une combinaison puissante ”, a ajouté la société de courtage