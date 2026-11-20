Selon Wells Fargo, l'erreur commise par Citi au sein de sa division de transactions européenne n'est pas significative d'un point de vue réglementaire

** Wells Fargo Securities estime que le fait que Citigroup C.N ait sous-estimé ses actifs pondérés en fonction des risques d’environ 35 milliards de dollars au sein de sa division de transactions européenne constitue un « facteur négatif supplémentaire » pour le géant bancaire américain, mais qu’il n’est pas significatif d’un point de vue réglementaire

** Reuters a rapporté jeudi que Citi avait enregistré certaines transactions de manière erronée, ce qui l’a conduit à sous-estimer ses actifs pondérés en fonction des risques au sein de sa division de transactions européenne

** « La perception n’est pas très bonne, car la barre est placée plus haut pour Citi après ses erreurs passées. C’est le genre de complexité supplémentaire qui disparaîtra probablement avec Bâle III », affirment les analystes de Wells Fargo dirigés par Mike Mayo

** Les problèmes de Citi remontent à 2020, année où il lui a été demandé de remédier à des problèmes de longue date en matière de gestion des risques et de gouvernance des données, identifiés par la Réserve fédérale américaine et le Bureau du contrôleur de la monnaie

** La société de courtage indique qu’elle se demande toujours pourquoi l’ordonnance par consentement de 2020 reste en vigueur alors que Citi a mené à bien une partie non négligeable du travail requis

** « Nous nous attendons néanmoins à ce que cette ordonnance soit levée dans un avenir pas trop lointain », ajoute la société de courtage