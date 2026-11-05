Selon Visa, les ventes au détail pendant les fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient progresser de 4,5 %, soit le rythme le plus soutenu depuis 2021

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Les ventes au détail pendant les fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient progresser de 4,5 % en glissement annuel au cours des deux derniers mois de 2026, ce qui représenterait la plus forte croissance depuis 2021, selon une étude réalisée par le service « Business and Economics Insights » de Visa ( V.N ).

Voici plus de détails:

* L’étude indique que ces prévisions témoignent d’une résilience persistante des consommateurs, soutenue par une solide croissance des revenus et du patrimoine des ménages, même si la forte inflation devrait jouer un rôle dans la manière dont les « dépenses de fin d’année » seront réparties.

* « La croissance des revenus continue de constituer un pilier important des dépenses et, même si la hausse des prix reste un facteur à prendre en compte, nous prévoyons une nouvelle saison des fêtes dynamique », a déclaré Michael Brown, économiste principal pour les États-Unis chez Visa

* Les résultats de Visa et de Mastercard MA.N ont tous deux dépassé les estimations de bénéfices pour le trimestre clos le 30 septembre, soulignant le fait que les dépenses sont restées résilientes

* Les consommateurs devraient dépenser en moyenne 777 dollars en cadeaux de fin d’année cette année, soit une hausse de 5,6 % par rapport aux 736 dollars de 2025, selon cette étude, même si les clients continuent de s’adapter à la hausse des prix

* Bien que plus de la moitié des consommateurs interrogés souhaitent voyager et assister à des événements, les budgets des fêtes privilégient les dépenses traditionnelles. Seuls 15 % donneront la priorité à l’achat d’expériences, tandis que 27 % prévoient d’acheter des cadeaux physiques à la place, selon cette étude

* Seuls les ménages gagnant plus de 200 000 dollars ont augmenté leurs dépenses en billets d’avion pour les fêtes, tandis que les groupes à faibles revenus ont réduit leurs réservations