Selon Vanda Research, l'introduction en bourse d'Anthropic pourrait susciter un engouement record de la part des investisseurs particuliers

Anthropic ANT.O pourrait enregistrer des achats records de la part des investisseurs particuliers lors de son entrée en bourse, dépassant potentiellement ceux de SpaceX SPCX.O et réalisant ainsi l’une des plus importantes journées d’achats par les particuliers de l’histoire, a indiqué Vanda Research dans une note publiée mercredi .

Le cabinet d’analyse s’attend à ce que l’entrée en bourse d’Anthropic attire environ 250 millions de dollars d’achats nets de la part des particuliers, sur la base de son analyse de l’activité des particuliers les jours de cotation et du volume de ses contrats à terme perpétuels pré-IPO négociés sur Hyperliquid. Ce chiffre représenterait le double du record de SpaceX lors de son introduction en bourse, qui s’élevait à 118 millions de dollars d’achats de la part des particuliers.

« À en juger par les échanges de contrats à terme perpétuels pré-introduction en bourse, Anthropic s’annonce comme une introduction en bourse record pour les investisseurs particuliers », a déclaré Viraj Patel, stratège macroéconomique mondial chez Vanda Research, dans cette note.

Les contrats à terme perpétuels pré-IPO sont un type de contrat dérivé négocié sur des plateformes telles qu’Hyperliquid et Coinbase, qui permettent aux traders de parier sur la valorisation des entreprises privées. Ils n’ont aucun lien direct avec les actions sous-jacentes, mais leur prix est fixé en référence à la dernière valorisation pré-IPO publiée par l’entreprise.

Seules six actions ont dépassé les 250 millions de dollars d’achats par les particuliers en une seule journée depuis 2024, a ajouté le cabinet d’analyse .

« La semaine prochaine, Anthropic pourrait susciter le genre d’achats de particuliers que nous avons rarement observé dans nos données », a déclaré Vanda.

Anthropic vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, dont les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq le 19 novembre.