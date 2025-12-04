Selon une source, Netflix serait le plus offrant pour Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie les sources aux paragraphes 7 et 8, ajoute des détails de la lettre au paragraphe 9)

Netflix NFLX.O a fait l'offre la plus élevée parmi les prétendants à Warner Bros Discovery

WBD.O , a déclaré une source à Reuters jeudi, faisant monter les enchères dans une opération qui pourrait remodeler l'industrie des médias.

Le projet d'acquisition des studios et de l'unité de streaming de Warner Bros Discovery par le géant du streaming devrait permettre de réduire les coûts de streaming pour les consommateurs en regroupant Netflix et HBO Max, avait rapporté Reuters mardi.

Plus tôt dans la journée de jeudi , CNBC a rapporté que Netflix avait présenté une proposition comprenant 85 % de liquidités pour les actifs qu'il cherche à acquérir.

Netflix et Warner Bros Discovery n'ont pas répondu immédiatement lorsqu'ils ont été contactés par Reuters.

Selon le Wall Street Journal, Warner Bros Discovery cherche à obtenir une nouvelle série d'offres d'ici la fin de la journée de jeudi, après que Paramount Skydance PSKY.O a accusé Warner Bros Discovery d'avoir mis en place un processus de vente déloyal qui favorise Netflix par rapport à d'autres soumissionnaires.

Warner Bros Discovery aurait reçu des offres adoucies de la part de soumissionnaires potentiels — Paramount, Comcast et Netflix — en début de semaine, après leur avoir demandé d'améliorer les offres initiales soumises fin novembre.

Dans la lettre adressée au directeur général de Warner Bros Discovery, David Zaslav, l'équipe juridique de Paramount s'interroge sur "l'équité et l'adéquation" de la procédure d'appel d'offres, citant des rapports de presse qui indiquent que la direction de Warner Bros Discovery favorise la proposition de Netflix, selon une copie de la lettre consultée par Reuters.

Paramount Skydance, dirigé par David Ellison, a demandé à Warner Bros Discovery de confirmer la formation d'un comité spécial indépendant composé de membres impartiaux du conseil d'administration pour évaluer les offres et superviser le processus de vente, selon la lettre.

"Nous vous demandons instamment de mettre en place un tel comité spécial composé d'administrateurs n'ayant aucune apparence potentielle de partialité ou de redevabilité envers d'autres personnes dont les intérêts peuvent différer de ceux des actionnaires", a déclaré l'équipe juridique de Paramount dans la lettre.

Paramount et Comcast n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Paramount a cherché à acheter l'ensemble de la société. En octobre , le conseil d'administration de WBD a refusé une offre d'environ 60 milliards de dollars de la part de Paramount et a ensuite lancé une procédure de vente formelle.