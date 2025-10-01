Selon une source, le gouvernement américain va prendre une participation de 5 % dans Lithium Americas et dans une coentreprise avec GM

(Ajoute des détails de la source et du contexte tout au long) par Ernest Scheyder

Le ministère de l'Énergie des États-Unis prendra une participation de 5 % dans Lithium Americas LAC.TO et une participation distincte de 5 % dans la coentreprise de la mine de lithium Thacker Pass avec General Motors GM.N , a déclaré une source au fait des négociations.

Les actions de la société Lithium Americas, basée à Vancouver et cotée à New York, ont augmenté de 34 % dans les échanges après les heures de bureau, mercredi, après la finalisation des négociations sur la participation.

Il s'agira du dernier investissement dans le secteur privé réalisé par l'administration du président Donald Trump après les récentes prises de participation dans Intel INTC.O et MP Materials MP.N , cherchant à stimuler les industries considérées comme vitales pour la sécurité nationale des États-Unis.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que des fonctionnaires de l'administration étaient en discussion avec Lithium Americas au sujet d'une participation au capital alors qu'ils renégociaient les termes d'un prêt gouvernemental de 2,26 milliards de dollars pour la mine, destinée à devenir la plus grande source de lithium, un métal utilisé dans les batteries, dans l'hémisphère occidental.

Les représentants de Lithium Americas et de GM n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Mardi, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré sur Bloomberg TV que Washington prendrait une participation dans la société. Les détails concernant le pourcentage de cette participation et la participation distincte dans la coentreprise GM n'ont pas été communiqués auparavant.

Le gouvernement, qui acquerra les participations par le biais de bons de souscription gratuits, a demandé un montant non spécifié de capitaux propres lors des discussions de ces derniers mois sur le calendrier d'amortissement du prêt, a rapporté Reuters précédemment.

En réponse à cette demande et afin de garantir la première tranche de financement, Lithium Americas a offert la semaine dernière au gouvernement des bons de souscription gratuits qui équivaudraient à 5 à 10 % de ses actions ordinaires.

Les conditions d'investissement ont été finalisées tout au long de la semaine dernière et pas plus tard qu'hier, selon la source.

GM, qui a investi 625 millions de dollars dans la mine l'année dernière pour une participation de 38 %, a le droit d'acheter tout le lithium de la première phase du projet et une partie de la seconde phase pendant 20 ans .

Les fonctionnaires de l'administration avaient initialement demandé une garantie que GM achèterait le métal quelles que soient les conditions du marché, une demande que le constructeur automobile a repoussée et qui a conduit à la demande de participation au capital, a rapporté Reuters précédemment.

Le projet Thacker Pass a longtemps été présenté par les républicains et les démocrates comme un moyen essentiel de stimuler la production américaine de minéraux essentiels et de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, le plus grand transformateur de lithium au monde.

Les États-Unis produisent moins de 5 000 tonnes de lithium dans une installation du Nevada appartenant à Albemarle ALB.N . La première phase de Thacker Pass devrait produire 40 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie par an, soit une quantité suffisante pour 800 000 véhicules électriques.

La Chine joue un rôle dominant dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en lithium, avec une production annuelle de plus de 40 000 tonnes, ce qui en fait le troisième producteur après l'Australie et le Chili. L'influence de la Chine est bien plus grande dans le domaine du raffinage, où elle transforme plus de 75 % du lithium mondial en matériau de qualité batterie.