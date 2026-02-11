Selon une source, l'investisseur activiste Elliott prend une participation dans LSEG pour stimuler les performances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le montant de la participation d'Elliott dans LSEG n'est pas clair

Le fonds est en pourparlers pour améliorer les performances de LSEG, selon une source

Les actions ont augmenté de 2,7 %

(Ajout de données, de détails et de commentaires d'analystes sur les transactions AI (paragraphes 6 à 9) et les campagnes activistes (paragraphes 11 à 13); mise à jour des actions) par Charlie Conchie

L'investisseur activiste Elliott Management a pris une participation dans le London Stock Exchange Group LSEG.L et s'engage auprès du groupe de données et d'analyses financières pour améliorer ses performances, a déclaré mercredi à Reuters une personne au fait du dossier. Les actions de LSEG étaient en hausse de 2,7% à 1000 GMT, après avoir chuté de plus de 35% au cours des 12 derniers mois, y compris une chute la semaine dernière qui a effacé près de 1000 milliards de dollars de la valeur des stocks mondiaux de logiciels. La participation exacte d'Elliott n'était pas claire. Le fonds est en pourparlers avec LSEG pour l'aider à améliorer ses performances, encourager un nouveau rachat d'actions et combler les écarts de marge avec ses rivaux, a déclaré la source, confirmant des détails rapportés pour la première fois par le Financial Times.

Elliott et LSEG ont refusé de faire des commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters, qui fournit des informations à Workspace, le terminal d'informations et de données de LSEG.

COURSE AUX DONNÉES

LSEG, qui gère également la Bourse de Londres, a lutté contre les craintes que la concurrence croissante et l'intelligence artificielle ne réduisent ses revenus, une préoccupation qui touche également le secteur plus large des logiciels et des services. L'acquisition en 2019 de Refinitiv a permis à LSEG d'intégrer d'importantes données financières et analytiques. La société a travaillé rapidement pour adopter l'IA et distribuer plus largement ses données sous licence par le biais de plateformes, notamment ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic, alors que les entreprises de services financiers font la course à l'adoption d'outils d'IA générative capables d'analyser rapidement de vastes quantités d'informations sur le marché.

"Au sein du secteur financier diversifié, l'impact des préoccupations liées à l'IA a été ressenti le plus durement à ce jour par le sous-secteur des bourses, car la portée et l'ampleur de l'examen des données et de l'analyse ont été mises en évidence", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

"Nous pensons que la décote est exagérée, en particulier pour LSEG", ont-ils ajouté.

Le FT a rapporté qu'Elliott ne souhaite pas que LSEG envisage une vente complète ou une scission de ses activités boursières.

CAMPAGNES PRÉCÉDENTES

L'appel au changement chez LSEG par Elliott fait suite à une tentative ratée en 2017 par l'investisseur activiste TCI pour évincer le président du groupe de données. TCI a réduit sa participation environ un an plus tard.

Elliott est l'un des investisseurs activistes les plus actifs au monde et, avec des actifs sous gestion d'environ 80 milliards de dollars, il s'est forgé une réputation d'activiste implacable. Parmi les autres cibles de sa campagne, citons la major pétrolière BP BP.L , Lululemon Athletica LULU.O et PepsiCo PEP.O , qui a conclu en décembre un accord prévoyant des réductions de coûts et d'autres changements. Il est également un investisseur dans Anglo American AAL.L .