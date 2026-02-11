Selon une source, l'investisseur activiste Elliott prend une participation dans LSEG pour améliorer la performance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le montant de la participation d'Elliott dans LSEG n'est pas clair

Le fonds est en pourparlers pour améliorer les performances de LSEG, selon une source

Les actions ont augmenté de 2,7 %

L'investisseur activiste Elliott Management a pris une participation dans le London Stock Exchange Group LSEG.L et s'engage auprès du groupe de données et d'analyses financières pour améliorer ses performances, a déclaré mercredi à Reuters une personne au fait du dossier. Les actions de LSEG étaient en hausse de 2,7% à 1000 GMT, après avoir chuté de plus de 35% au cours des 12 derniers mois, y compris une chute la semaine dernière qui a effacé près de 1000 milliards de dollars de la valeur des stocks mondiaux de logiciels.

La participation exacte d'Elliott n'était pas claire. Le fonds est en pourparlers avec LSEG pour l'aider à améliorer ses performances, encourager un nouveau rachat d'actions et combler les écarts de marge avec ses rivaux, a déclaré la source, confirmant des détails rapportés pour la première fois par le Financial Times. Selon le FT, Elliott ne souhaite pas que LSEG envisage une vente complète ou une scission de ses activités boursières.

Elliott et LSEG ont refusé de faire des commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters, qui fournit des informations à Workspace, le terminal d'informations et de données de LSEG.

Le marché surveillera de près la façon dont Elliott entend recentrer LSEG et gagner de l'argent en cours de route, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell, dans une note.

COURSE AUX DONNÉES

Ces dernières années, LSEG a rééquilibré ses bénéfices en faveur des données et de l'analyse, au détriment des commissions perçues sur les transactions boursières. L'acquisition en 2019 de Refinitiv a permis à LSEG d'intégrer d'importantes données financières et analytiques.

En 2024, la division des marchés des capitaux de LSEG, qui abrite la bourse, représentait 21 % des revenus du groupe, tandis que sa plus grande unité, les données et l'analyse, contribuait à hauteur de près de 50 %.

L 'entreprise doit maintenant faire face aux inquiétudes concernant la concurrence accrue et l'intelligence artificielle qui réduiront ses revenus, une inquiétude qui touche également le secteur plus large des logiciels et des services. La société doit également faire face à un flux réduit d'introductions en bourse, la volatilité et les sorties de fonds ayant entravé les nouvelles cotations, ainsi qu'à la concurrence d'autres sites tels qu'Amsterdam et les États-Unis.

LSEG a travaillé à un rythme soutenu pour adopter l'IA et distribuer plus largement ses données sous licence par l'intermédiaire de plateformes, notamment ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic, alors que les entreprises de services financiers s'efforcent d'adopter des outils d'IA générative capables d'analyser rapidement de grandes quantités d'informations sur les marchés.

L'entreprise a également lancé des produits en collaboration avec Microsoft après que l'entreprise américaine a acquis une participation de 4 % d'une valeur de 2 milliards de dollars en 2022 dans le cadre d'un partenariat de 10 ans visant à rendre ses données et ses analyses disponibles par l'intermédiaire des produits Microsoft, notamment Azure, AI et Teams.

"Au sein du secteur financier diversifié, l'impact des préoccupations liées à l'IA a été ressenti le plus durement à ce jour par le sous-secteur des bourses, car la portée et l'ampleur de l'examen des données et de l'analyse ont été mises en évidence", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note, ajoutant que la décote, en particulier pour LSEG, était exagérée.

Certains actionnaires ont toutefois salué la décision d'Elliott. "Lorsque votre activité principale est attaquée par l'IA, vous devez vraiment concentrer votre stratégie et je ne pense pas que cela ait été le cas ces dernières années", a déclaré Stephen Yiu, directeur des investissements du fonds de croissance Blue Whale, un actionnaire de LSEG. L'année dernière, LSEG a annoncé qu'elle vendrait 20 % de ses activités de services post-marché et a surpris les investisseurs en rachetant pour 1 milliard de livres sterling (1,37 milliard de dollars), tout en suggérant d'approfondir ses activités dans le domaine des données sur les marchés privés. En 2024, les actionnaires ont voté, , pour quasiment doubler la rémunération du directeur général David Schwimmer, qui passerait ainsi à 13 millions de livres, certains gestionnaires de fonds britanniques ayant soutenu les appels en faveur d'une plus grande flexibilité dans la rémunération des meilleurs talents afin d'enrayer la fuite des cerveaux.

CAMPAGNES ANTÉRIEURES

L'appel au changement lancé par Elliott à LSEG fait suite à une tentative infructueuse de l'investisseur activiste TCI en 2017 pour évincer le président du groupe de données. TCI a réduit sa participation environ un an plus tard.

Elliott est l'un des investisseurs activistes les plus actifs au monde et, avec des actifs sous gestion d'environ 80 milliards de dollars, il s'est forgé une réputation d'activiste implacable. Parmi les autres cibles de sa campagne, citons la major pétrolière BP BP.L , Lululemon Athletica LULU.O et PepsiCo PEP.O , où il a conclu en décembre un accord prévoyant des réductions de coûts et d'autres changements. Il est également un investisseur dans Anglo American AAL.L . Depuis qu'Elliott a commencé à prendre une participation dans BP, l'entreprise a réorienté ses dépenses vers le pétrole et le gaz au détriment des projets à faible émission de carbone, tandis que son président et son directeur général, étroitement associés à l'ancien directeur Bernard Looney, ont tous deux été remplacés.

(1 $ = 0,7305 livre)