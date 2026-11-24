Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O réintégré, a déclaré mardi à ses employés qu’il avait enfreint certaines dispositions du code de conduite de l’entreprise et commis « de terribles erreurs », a indiqué à Reuters une source proche du dossier.

S’adressant au personnel lors d’une réunion générale d’une heure au siège de Nvidia à Santa Clara, en Californie — un jour après avoir repris la tête de l’entreprise qu’il a cofondée il y a trois décennies —, Jensen Huang a déclaré qu’il était faux de dire qu’il avait été réintégré en raison de pressions exercées par le président américain Donald Trump sur le conseil d’administration, a précisé cette source.

Jensen Huang a indiqué qu’il suivait une thérapie et a admis qu’il était inacceptable d’avoir enfreint certains aspects du code de conduite de Nvidia, a précisé cette source.

L'action Nvidia reculait de 7,6 %, la forte hausse historique déclenchée lundi par la réintégration de Jensen Huang s'essoufflant, les investisseurs se concentrant à nouveau sur les risques politiques et de gouvernance liés à son retour.

Sa démission la semaine dernière, suite à la révélation de relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée, a secoué les marchés et déstabilisé l’écosystème de l’IA, qui dépend de la technologie et du financement du fabricant de puces. Trump s’est attribué le mérite d’ , qui a permis le retour de Jensen Huang.

Jensen Huang a présenté ses excuses tout en réfutant les informations selon lesquelles il aurait été un patron abusif, a rapporté le New York Times, citant une retransmission en direct de la réunion qu’il avait visionnée.

Jensen Huang a également rejeté les allégations selon lesquelles il serait revenu parce qu’il serait un "tech bro" et "au-dessus des lois", et a précisé qu’il était revenu parce que le conseil d’administration de Nvidia avait évalué les faits et s’était assuré qu’il n’y avait aucune menace pour la sécurité nationale, ont rapporté le NYT et Bloomberg News.

Nvidia a déclaré lundi dans un communiqué que, sur la base des informations fournies par le gouvernement américain, le conseil d’administration était convaincu que "la réintégration de Huang ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale", une affirmation soutenue par Donald Trump lors d’une interview accordée à CNBC.

Des législateurs américains des deux partis ont vivement critiqué la décision de Nvidia, estimant que le Congrès devrait examiner de près les circonstances entourant le retour de Jensen Huang.

"La réintégration en elle-même soulève autant de questions qu’elle n’apporte de réponses. Son retour lève une incertitude majeure, mais il laisse planer une ombre sur la manière dont la gouvernance de Nvidia est perçue", a déclaré Dan Sheehan, directeur de la gestion de portefeuille chez Telos Wealth Advisors.

"Des questions se posent également… quant au degré d’implication du gouvernement dans Nvidia, ainsi qu’à la gouvernance interne en matière de conduite, compte tenu de la position que cette réintégration a implicitement adoptée. Ces questions ne seront pas résolues par la flambée du cours de l’action."

SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Jensen Huang et Nvidia font tous deux l’objet d’une multitude d’enquêtes et d’examens menés par les autorités fédérales et les États, notamment par le FBI, le ministère de la Justice et la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Une audition publique au Sénat est prévue le 3 décembre, au cours de laquelle Jensen Huang doit témoigner, tandis que les enquêtes menées par le conseil d’administration lui-même sur d’éventuelles activités de renseignement étranger, la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation sont toujours en cours.

"Maintenant que la poussière commence à retomber, les gens portent un regard plus critique sur la décision de Nvidia... Le conseil d'administration s'est exposé à un risque éthique et juridique considérable en prenant cette décision", a déclaré Peter Andersen, fondateur d’Andersen Capital Management.

Le témoignage à venir de Jensen Huang représente également un "risque énorme pour l’entreprise", a-t-il ajouté.

La forte hausse de lundi a propulsé Nvidia à la deuxième place du classement des entreprises les plus valorisées au monde, derrière Apple AAPL.O , même si le titre reste à près de 31 % en dessous de son plus haut historique atteint le 6 octobre.

Les entreprises liées à l’IA, notamment les fabricants de puces et les titres liés aux centres de données, ont également enregistré de fortes hausses, tandis que l’indice de référence S&P 500 .SPX a gagné plus de 2 800 milliards de dollars en capitalisation boursière.

"Aussi incroyable que fut cette journée de lundi, je ne la considère pas comme le signe que nous sommes tirés d’affaire… un marché capable de gagner 3 000 milliards de dollars sur la base d’une seule nouvelle peut chuter tout aussi rapidement à la suite d’un autre", a déclaré M. Sheehan, de Telos.