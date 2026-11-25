Selon une source, Huang de Nvidia aurait enfreint le code de conduite

Jensen Huang, directeur général réintégré de Nvidia NVDA.O , a déclaré mardi à ses employés qu’il avait enfreint certaines règles du code de conduite de l’entreprise et commis "de terribles erreurs", a indiqué à Reuters une source proche du dossier.

S'adressant au personnel lors d'une réunion générale d'une heure au siège de Nvidia à Santa Clara, en Californie — un jour après son retour à la tête de l'entreprise qu'il a cofondée il y a trois décennies —, Huang a déclaré qu'il était faux de dire qu'il avait été réintégré en raison de pressions exercées par le président américain Donald Trump sur le conseil d'administration, a précisé cette source.

Huang a indiqué qu’il suivait une thérapie et a reconnu qu’il était inacceptable d’avoir enfreint certains aspects du code de conduite de Nvidia, a précisé cette source.

L'action Nvidia a clôturé en baisse de 5,9 %, le rebond historique déclenché lundi par la réintégration de Huang s'étant essoufflé, les investisseurs se concentrant à nouveau sur les risques politiques et de gouvernance liés à son retour.

Sa démission la semaine dernière, suite à la révélation de relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée, a secoué les marchés et déstabilisé l’écosystème de l’IA, qui dépend de la technologie et du financement du fabricant de puces. Trump s’est attribué le mérite d'avoir fait revenir Huang.

Huang a présenté ses excuses tout en réfutant les informations selon lesquelles il aurait été un patron abusif, a rapporté le New York Times, citant une diffusion en direct de la réunion qu’il avait visionnée.

Huang a également rejeté les allégations selon lesquelles il serait revenu parce qu’il était un "tech bro" et "au-dessus des lois", affirmant qu’il était revenu parce que le conseil d’administration de Nvidia avait évalué les faits et s’était assuré qu’il n’y avait aucune menace pour la sécurité nationale, ont rapporté le NYT et Bloomberg News.

Nvidia a déclaré lundi dans un communiqué que, sur la base des informations fournies par le gouvernement américain, le conseil d’administration était convaincu que "la réintégration de Huang ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale", une affirmation soutenue par Trump lors d’une interview accordée à CNBC.

Des législateurs américains des deux partis ont vivement critiqué la décision de Nvidia, estimant que le Congrès devrait examiner de près les circonstances entourant le retour de Huang.

"La réintégration en elle-même soulève autant de questions qu’elle n’apporte de réponses. Son retour lève une incertitude majeure, mais il laisse planer une ombre sur la manière dont la gouvernance de Nvidia est perçue", a déclaré Dan Sheehan, directeur de la gestion de portefeuille chez Telos Wealth Advisors.

"Des questions se posent également… quant au degré d’implication du gouvernement dans Nvidia, ainsi qu’à la gouvernance interne en matière de conduite, compte tenu de la position que cette réintégration a implicitement adoptée. Ces questions ne seront pas résolues par la flambée du cours de l’action."

Dans une interview accordée au New York Post, Trump a déclaré qu’il était prêt à gracier Huang si nécessaire, mais qu’il estimait que le directeur général réintégré de Nvidia devrait s’en sortir sans cela.

Trump a également déclaré au New York Post que le succès de Nvidia était essentiel pour que les États-Unis conservent leur avance dans le domaine de l’IA et qu’il était même ouvert à l’idée que l’entreprise cède une participation au gouvernement américain, rappelant qu’Intel avait cédé plus de 10 % de sa participation l’année dernière.

"J’y ai réfléchi. Je me suis dit: "Tu sais, je devrais peut-être le faire", mais je n’en ai pas parlé pour l’instant. Il n’est probablement pas trop tard", a déclaré Trump au New York Post.

Nvidia et la Maison Blanche n’ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau habituelles.

SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Huang et Nvidia font tous deux l’objet d’une multitude d’enquêtes et d’examens menés par les autorités fédérales et les États, notamment par le FBI, le ministère de la Justice et la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Une audition publique au Sénat est prévue le 3 décembre, au cours de laquelle Huang doit témoigner, tandis que les enquêtes menées par le conseil d’administration lui-même sur d’éventuelles activités de renseignement étranger, la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation sont toujours en cours.

"Maintenant que la poussière commence à retomber, les gens portent un regard plus critique sur la décision de Nvidia... Le conseil d'administration s'est exposé à un risque éthique et juridique considérable en prenant cette décision", a déclaré Peter Andersen, fondateur d’Andersen Capital Management.

Le témoignage à venir de Huang représente également un "risque énorme pour l’entreprise", a-t-il ajouté.

La forte hausse enregistrée lundi a propulsé Nvidia à la deuxième place du classement des entreprises les plus valorisées au monde, derrière Apple AAPL.O , bien que le titre reste à près de 31 % en dessous de son plus haut historique atteint le 6 octobre.

Les entreprises liées à l’IA, notamment les fabricants de puces et les titres liés aux centres de données, ont également connu une forte hausse, tandis que l’indice de référence S&P 500 .SPX a gagné plus de 2 800 milliards de dollars en capitalisation boursière.

"Aussi incroyable que fut cette journée de lundi, je ne la considère pas comme le signe que nous sommes tirés d’affaire… un marché capable de gagner 3 000 milliards de dollars grâce à une seule annonce peut chuter tout aussi rapidement à cause d’une autre", a déclaré Sheehan, de Telos.