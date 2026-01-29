 Aller au contenu principal
Selon une source, Coterra Energy et Devon Energy sont en pourparlers avancés en vue d'une fusion
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 20:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source au paragraphe 1 et ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Coterra Energy CTRA.N et Devon Energy DVN.N pourraient annoncer un accord de fusion dès la semaine prochaine, dans ce qui serait la plus importante opération pétrolière et gazière dans l'industrie du schiste aux Etats-Unis depuis près de deux ans, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier.

Le Financial Times a été le premier à signaler que les négociations entre les deux entreprises étaient à un stade avancé et qu'elles pourraient être présentées comme une fusion entre égaux.

Coterra et Devon Energy n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Un éventuel rapprochement, qui serait l'un des plus importants entre producteurs d'énergie américains de ces dernières années, intervient alors que les prix du brut américain sont mis sous pression par une surabondance mondiale de pétrole à court terme et par la perspective d'une augmentation de l'offre sur le marché dans les années à venir, en provenance du Venezuela.

Les actions de Coterra ont augmenté de plus de 3 % et celles de Devon de 2 % dans les échanges de l'après-midi, soutenues par la hausse des prix du pétrole brut.

Au début du mois, Reuters a rapporté que les deux entreprises étaient en pourparlers en vue d'une éventuelle fusion.

