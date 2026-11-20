Selon une plainte, Alibaba aurait escroqué ses actionnaires en dissimulant ses liens avec un individu soupçonné d'espionnage dans le cadre du scandale Nvidia

Alibaba 9988.HK a été poursuivie jeudi à New York par des actionnaires qui accusent le géant chinois du commerce électronique de les avoir escroqués en dissimulant ses liens avec l’espion chinois présumé dont la relation avec l’ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a contribué à sa démission la semaine dernière.

Selon une proposition de recours collectif déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, Alibaba aurait gonflé le cours de son action en minimisant sciemment et de manière significative, dans ses rapports annuels de 2024, 2025 et 2026, les risques que des violations avérées ou présumées des contrôles à l’exportation pourraient porter atteinte à ses activités.

Les actionnaires ont évoqué les liens entre Alibaba et Megaspeed, une société singapourienne soupçonnée d’avoir aidé Pékin à accéder à des puces d’IA avancées de Nvidia, et dont la dirigeante, Alice Huang, entretenait une relation avec Jensen Huang, qui n’a aucun lien de parenté avec elle.

Les actionnaires ont indiqué que les actions d’Alibaba avaient chuté de 14% en quatre jours la semaine dernière en raison d’articles parus dans la presse concernant les liens d’Alibaba avec Alice Huang et Megaspeed, notamment le fait qu’Alibaba était devenu le client « dominant » de Megaspeed.

Ils ont attribué une partie de cette baisse à un article de Reuters publié le 12 novembre , selon lequel le scandale d’espionnage impliquant Nvidia pourrait inciter Washington à renforcer les restrictions sur l’utilisation à distance de processeurs de pointe par les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA.

Alibaba n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Eddie Wu, son directeur général, est également mis en cause.

Nvidia fait elle-même l’objet de plusieurs poursuites judiciaires intentées par des actionnaires dans le cadre de ce scandale d’espionnage, notamment pour négligence dans la surveillance de la part de ses administrateurs.

Eddie Wu a déclaré jeudi qu’Alibaba restait en bonne voie pour atteindre 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le cloud externe et une marge d’EBITDA de 20% d’ici 2030, malgré les restrictions américaines sur l’accès à la puissance de calcul qui pourraient affecter les produits et services de l’entreprise l’année prochaine. Ces restrictions ont été imposées après la démission de Jensen Huang de Nvidia.

En juin, Alibaba a poursuivi en justice le gouvernement américain pour avoir été ajouté à une liste noire d’“entreprises militaires chinoises” que le ministère de la Défense associait à l’armée de ce pays.

Le mois dernier, un juge fédéral de Californie a accordé à Alibaba une injonction interdisant au gouvernement américain de refuser des contrats du Pentagone à des entreprises dont les lobbyistes travaillent également avec des entreprises militaires chinoises désignées.

Alibaba a déclaré que cette restriction avait contraint ses lobbyistes à se retirer, par crainte de perdre d’autres clients, et qu’elle violait son droit constitutionnel, garanti par le Premier Amendement, de s’adresser au gouvernement et de lui présenter des pétitions.

L’action en justice intentée jeudi par Withida Bihan, actionnaire d’Alibaba, vise à obtenir des dommages-intérêts d’un montant non précisé pour les détenteurs d’actions de dépôt américaines (ADS) d’Alibaba entre le 23 mai 2024 et le 11 novembre 2026.