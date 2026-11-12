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Selon une note de service, Barrick met certains employés de sa mine au Congo en chômage partiel par mesure de précaution face au virus Ebola
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 21:14

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Barrick Mining ABX.TO met en chômage partiel certains de ses employés et sous-traitants de sa mine d'or de Kibali, en République démocratique du Congo, après que les autorités ont signalé deux décès dus au virus Ebola dans une communauté voisine , selon une note interne de l'entreprise consultée jeudi par Reuters.

  • La note, signée par le directeur général par intérim Jean Marc Badibanga et datée de jeudi, indique que ces décès ont été confirmés par l’Institut national de recherche biomédicale du Congo et que Barrick s’efforce de déterminer "s’il existe un lien avec notre personnel".

  • Ces mises en congé concerneraient les employés et sous-traitants "dont la présence n’est pas indispensable" et ces personnes seraient informées directement, précise la note, sans toutefois donner de chiffres

  • Les employés qui ne se sentent pas bien ont pour consigne de ne pas se rendre au travail et de contacter immédiatement le personnel médical de l’entreprise, précise la note.

  • Barrick, société cotée à la Bourse de Toronto , n’a pas immédiatement répondu jeudi à une demande de commentaire

  • Barrick avait déclaré en mai dernier avoir renforcé les mesures de précaution contre Ebola à la mine d’or de Kibali, dans la province du Haut-Uele

  • Kibali, détenue conjointement par Barrick et AngloGold Ashanti AU.N à hauteur de 45% chacune, et à 10% par la société minière publique congolaise SOKIMO, est l’une des plus grandes mines d’or d’Afrique

  • L'épidémie d'Ebola au Congo, la deuxième plus importante jamais enregistrée, a infecté plus de 11.000 personnes et fait plus de 5.000 morts, selon les données du gouvernement

  • Aucun cas d’Ebola n’a été signalé dans les mines industrielles, mais l’épidémie a touché les exploitations artisanales

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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