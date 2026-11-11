Selon une étude, la hausse des prix des médicaments en Allemagne pourrait coûter 6,2 milliards de dollars supplémentaires par an aux assureurs santé

Les caisses d’assurance maladie obligatoires allemandes risquent de devoir faire face à 6,2 milliards de dollars de coûts supplémentaires si le pays augmente les prix des médicaments en réponse aux pressions exercées par le président américain Donald Trump , sans que cela n’apporte grand-chose aux États-Unis, a révélé mercredi une étude de la Harvard Medical School.

Les estimations de l'étude reposaient sur un scénario de hausse des prix de 25 % en Allemagne, similaire à un accord récent entre les États-Unis et le Royaume-Uni dans le cadre de la politique de tarification dite de “nation la plus favorisée” de Trump, qui vise à aligner certains prix des médicaments américains sur ceux pratiqués dans d’autres pays riches.

À titre de comparaison, cela entraînerait 301 millions de dollars de dépenses supplémentaires par an pour le programme américain Medicaid.

L’Association nationale allemande des caisses d’assurance maladie obligatoires, qui a lancé cette étude en collaboration avec l’équipe de recherche, a déclaré que ces conclusions confirmaient sa position.

“Le résultat ne correspond donc pas à un transfert de la charge financière des États-Unis vers l’Allemagne, mais à une augmentation des dépenses en médicaments des deux côtés”, a déclaré à Reuters Stefanie Stoff-Ahnis, vice-présidente du comité exécutif de l’association.

L’association a versé des honoraires à l’auteur principal de l’étude et a fourni des données agrégées sur les prescriptions. L’équipe de recherche a précisé avoir mené l’étude en toute indépendance et avoir eu le contrôle total sur les conclusions.

PRESSION SUR LES PRIX DES MÉDICAMENTS

La politique de Trump vise à aligner les prix des médicaments aux États-Unis sur ceux d’un groupe de pays de référence dont fait partie l’Allemagne. L’industrie pharmaceutique a fait valoir que les prix bas pratiqués en Allemagne pourraient réduire ses perspectives de chiffre d’affaires sur le marché américain, très lucratif.

En juin, le directeur de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA), un groupe de pression représentant les laboratoires pharmaceutiques, a averti que l’Europe risquait de perdre des investissements si les prix n’augmentaient pas. Eli Lilly LLY.N et Boehringer Ingelheim ont déjà revu à la baisse leurs investissements prévus en Allemagne, qui s’élevaient à plusieurs milliards.

L’étude a révélé que l’Allemagne sert souvent de référence dans les modèles de tarification américains peu après le lancement d’un médicament, car les nouveaux médicaments arrivent généralement tôt sur le marché allemand.

L’étude indique que l’Allemagne figure déjà parmi les pays les plus chers du panier de référence américain. Si les prix allemands augmentaient, des pays où les prix sont plus bas, tels que le Danemark ou la France, deviendraient alors la référence pertinente pour les États-Unis, ajoute-t-elle.

Mme Stoff-Ahnis a déclaré que l'Allemagne devait conserver une approche indépendante en matière de régulation des prix et ne pas céder aux pressions des États-Unis.