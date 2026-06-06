Selon un responsable du secteur, la hausse des coûts du carburant va entraîner des faillites et des fusions parmi les compagnies aériennes

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* Le conflit au Moyen-Orient fait flamber les prix du kérosène et perturbe l'espace aérien

* Les compagnies aériennes low-cost sont les plus exposées aux faillites et aux fusions-acquisitions, selon le directeur de l'association des compagnies aériennes

* Le ralentissement des livraisons d'avions et de moteurs aggrave les difficultés des compagnies aériennes

* L'association des compagnies aériennes maintient son objectif de zéro émission nette d'ici 2050

par Joe Brock

La flambée des prix du kérosène, alimentée par le conflit au Moyen-Orient, risque de pousser davantage de compagnies aériennes à la faillite et d'accélérer la consolidation du secteur cette année et l'année prochaine, a déclaré samedi le président de l'association mondiale des compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes mondiales sont confrontées à une hausse des coûts du carburant due à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui a étranglé l'approvisionnement en kérosène et perturbé des couloirs aériens clés, imposant des détours coûteux.

Les compagnies low-cost ont été parmi les plus durement touchées, car elles ne disposent pas de sources de revenus à forte marge telles que les cabines premium, les voyageurs fortunés et les programmes de fidélité par carte de crédit.

Les tensions se font déjà sentir: la compagnie aérienne low-cost américaine Spirit Airlines a fait faillite le mois dernier, et ce ne sera pas la dernière, a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA), le principal organisme professionnel du secteur. « Malheureusement, je pense que certaines compagnies aériennes auront beaucoup de mal à faire face à ce prix élevé du carburant », a déclaré M. Walsh à Reuters lors du sommet annuel de l'IATA à Rio de Janeiro, ajoutant qu'il s'attendait à ce que certaines compagnies aériennes fassent faillite et que d'autres soient rachetées par des transporteurs plus importants.

Malgré tout, cette pression ne signifie pas la fin du modèle des compagnies aériennes à bas prix, qui continue de prospérer en dehors des États-Unis, où les trois grands transporteurs, United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines, évincent leurs concurrents à bas prix, a déclaré M. Walsh.

« Je ne pense pas que le modèle low-cost soit en faillite, bien au contraire », a-t-il déclaré, citant en exemple les excellents résultats de Ryanair en Europe.

Il y a toutefois une opération phare que M. Walsh ne voit pas se concrétiser: la proposition audacieuse du directeur général de United Airlines, Scott Kirby, visant à racheter son rival de toujours, American Airlines, pour créer un géant de l’aviation américaine. Cette idée, qui a fait surface plus tôt cette année, n’a pas abouti, bien que M. Kirby l’ait évoquée auprès du président Donald Trump.

« Je ne pense pas que cela se produira. Je pense que les obstacles réglementaires seraient très importants. Je ne sais pas s’il s’agissait d’une véritable tentative de consolidation ou si Scott cherchait simplement à faire parler de lui dans les médias », a déclaré M. Walsh.

LES DIFFICULTÉS DES COMPAGNIES AÉRIENNES DU MOYEN-ORIENT

Le conflit avec l'Iran a bouleversé les flux de trafic via les hubs du Moyen-Orient tels que Dubaï, Doha et Abu Dhabi, créant des défis majeurs pour les transporteurs du Golfe, notamment Emirates, Qatar Airways et Etihad.

M. Walsh a déclaré qu’il ne pensait pas que le conflit causerait des dommages permanents au Golfe en tant que plaque tournante aérienne, compte tenu de son importance géographique stratégique et de la valeur des compagnies aériennes du Golfe, très prisées, qui représentent 14 % de la capacité mondiale.

« Cette capacité ne peut pas être remplacée par des compagnies aériennes d’autres régions du monde », a déclaré M. Walsh.

« Une fois que la situation se sera calmée, je m’attends à ce que les transporteurs du Golfe retrouvent leur position importante sur le marché. »

La situation est aggravée par la lenteur des livraisons d’avions de Boeing et d’Airbus, ainsi que par les retards de livraison de moteurs de GE Aerospace et de Pratt & Whitney, une filiale de RTX, ce qui limite la capacité des compagnies aériennes à agrandir leurs flottes et à améliorer leur efficacité.

M. Walsh a déclaré que le secteur était de plus en plus frustré par ces retards, d’autant plus que les fabricants de moteurs affichent des bénéfices importants alors que les compagnies aériennes sont en difficulté. Il estime que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont coûté environ 11 milliards de dollars aux compagnies aériennes l’année dernière.

« Nous sommes déçus qu’ils n’agissent pas plus rapidement. Nous sommes déçus qu’ils ne partagent pas les difficultés que traverse le secteur aérien », a-t-il déclaré.

Les constructeurs d'avions et de moteurs ont déclaré que la plupart des retards échappaient à leur contrôle, résultant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement post-pandémiques et des différends commerciaux politiques.

Alors que les compagnies aériennes sont soumises à des pressions financières et que les politiques climatiques perdent de leur élan aux États-Unis sous Donald Trump, les dirigeants du secteur se montrent plus prudents quant à la réalisation de l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

M. Walsh a déclaré que l'IATA n'était pas prête à abandonner cet objectif.

« Je pense sincèrement qu’il sera plus difficile d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, car nous n’avons pas réalisé les progrès escomptés en matière de développement de carburants durables », a-t-il déclaré.