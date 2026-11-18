Selon un rapport, la Chine cherche à se procurer des puces Nvidia de pointe pour ses armes basées sur l'IA, malgré les restrictions américaines

L'armée chinoise cherche à se procurer des puces Nvidia de pointe pour ses armes dotées d'intelligence artificielle, alors que les processeurs fabriqués en Chine restent à la traîne par rapport à leurs concurrents américains, a indiqué une commission du Congrès dans son rapport annuel publié mercredi.

La Commission d’examen des questions économiques et de sécurité entre les États-Unis et la Chine a déclaré que Pékin cherchait à contourner les contrôles à l’exportation américains afin d’obtenir des semi-conducteurs de pointe, essentiels à sa stratégie de “guerre intelligentisée”, terme utilisé par l’Armée populaire de libération pour désigner l’intégration de l’intelligence artificielle dans les armes, les systèmes de commandement et de contrôle, les chaînes de destruction et la logistique.

“La Chine cherche à contourner les contrôles à l'exportation américains afin de se procurer les semi-conducteurs les plus avancés qui sous-tendent sa stratégie d'“intelligentisation””, indique le rapport.

Les puces d’IA nationales, notamment les séries Ascend de Huawei et Siyuan de Cambricon, restent à la traîne par rapport aux produits plus avancés de Nvidia NVDA.O et d’Advanced Micro Devices AMD.O , selon le rapport.

Ces conclusions viennent renforcer la surveillance dont font l’objet les activités de Nvidia en Chine, suite au départ de l’ancien directeur général Jensen Huang en raison de ses relations extraconjugales , dont l’une avec une ancienne cadre d’un partenaire commercial basé à Singapour que les autorités américaines soupçonnaient d’espionnage au profit de la Chine.

En début de semaine, Reuters a rapporté que des entités chinoises recouraient à des méthodes de plus en plus sophistiquées pour exploiter les résultats des principaux modèles d’IA américains afin de former leurs concurrents nationaux.

Nvidia a déclaré que les contrôles à l’exportation américains l’avaient de fait exclue du marché chinois des centres de données d’IA, bien qu’une enquête de Reuters ait révélé que plus de 3 milliards de dollars de projets informatiques chinois utilisaient ses puces soumises à des restrictions.

Washington a annoncé lundi qu’il allait restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces de pointe provenant d’entreprises telles que Nvidia.

Par ailleurs, l’administration Trump envisage d’exiger des entreprises américaines qu’elles divulguent publiquement leur utilisation de modèles d’IA chinois dans le but de décourager le recours à cette technologie sans pour autant imposer de nouvelles restrictions susceptibles de susciter le mécontentement du secteur ou de Pékin, a rapporté Reuters en exclusivité mercredi.