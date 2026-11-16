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Selon un rapport de Moody's, les banques mondiales devraient aborder l'année 2027 en position de force
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 08:00

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Selon un rapport publié lundi par l'agence de notation Moody's, le secteur bancaire mondial devrait aborder l'année prochaine sur des bases solides, grâce à un contexte économique favorable et à une rentabilité soutenue.

L'agence de notation a indiqué que les banques s'étaient adaptées à l'évolution des conditions de marché et avaient surmonté des chocs soudains grâce à un cycle rapide de resserrement monétaire, ce qui les rend désormais mieux préparées à faire face à l'incertitude géopolitique et économique persistante.

Voici plus de détails:

  • Moody's affiche une perspective "stable" pour les banques mondiales à l'horizon 2027, reflétant son évaluation des fondamentaux de crédit du secteur pour les 12 prochains mois

  • La croissance économique et le taux de chômage devraient rester stables dans les pays du G20 à mesure que l’inflation se modère, indique le rapport

  • Moody's s'attend à ce que les risques géopolitiques, l'assouplissement réglementaire, la croissance des marchés privés, les rendements des obligations d'État à long terme, l'impact différé d'une flambée des coûts d'emprunt, ainsi que les investissements dans l'IA et les technologies, déterminent la qualité du crédit bancaire l'année prochaine

  • " Le principal risque pesant sur la qualité des actifs des banques réside dans l’effet différé du cycle de resserrement de 2022-2024 et dans sa récente accélération au cours de l’année 2026. Les emprunteurs, qu’il s’agisse d’entreprises ou de ménages, doivent encore refinancer ou amortir des dettes contractées dans un contexte de taux d’intérêt nettement plus bas ", a déclaré Moody’s

  • Moody's prévoit que la stabilité des taux d'intérêt au second semestre 2027 améliorera les perspectives de refinancement des emprunteurs et permettra de limiter les pertes sur créances, même si les pressions inflationnistes et le refinancement des entreprises constitueront le principal risque pesant sur la qualité des actifs

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/11/2026 à 08:00:35.

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