Selon un document judiciaire, les enquêteurs indiens ont procédé à une autopsie psychologique dans le cadre de l'enquête sur le crash d'Air India

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte davantage de détails sur l'autopsie et l'analyse du moteur aux paragraphes 2 et 3)

L'organisme indien chargé d'enquêter sur les accidents aériens a procédé à une autopsie psychologique et à une évaluation, et a reçu le rapport final du psychologue dans le cadre de son enquête sur le crash mortel d'Air India survenu l'année dernière, comme l'indique un document judiciaire.

Ce document ne précise pas sur qui portait cette autopsie psychologique ni ne divulgue aucune conclusion concernant le crash du Boeing BA.N 787 qui a coûté la vie à 260 personnes peu après son décollage d’Ahmedabad, en Inde. Le Bureau indien d’enquête sur les accidents aériens a indiqué avoir préparé une transcription de l’enregistreur de voix du cockpit. Une analyse des données récupérées fin mai à partir d’un dispositif de surveillance des moteurs était toujours en attente et une évaluation des facteurs organisationnels était toujours en cours, a-t-il ajouté, sans fournir plus de détails.