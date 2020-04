Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Selon un de ses collaborateurs, Merkel n'a pas changé d'avis sur son avenir politique Reuters • 06/04/2020 à 11:19









BERLIN, 6 avril (Reuters) - Angela Merkel n'a pas changé d'avis et ne devrait pas briguer un cinquième mandat à la tête du gouvernement fédéral allemand en 2021, a estimé lundi le directeur de la chancellerie. "Je ne pense pas que ce soit le moment de discuter d'un sujet pareil", a dit Helge Braun sur RTL/n-tv. "Elle a dit que ce serait son dernier mandat, et je crois que rien n'a changé à ce sujet", a-t-il ajouté. Le quotidien allemand Bild a soulevé la question en fin de semaine dernière. Sous le titre "Un cinquième mandat à cause du corona ?", le journal abandonnait la tonalité critique de ses articles consacrés à la chancelière et suggérait au contraire que l'Allemagne a besoin de sa constance dans les circonstances actuelles, citant des proches du pouvoir se disant "heureux" que Merkel soit à la tête du gouvernement fédéral dans cette crise inédite. Au pouvoir depuis 2005, Merkel, fragilisée par la mauvaise performance du bloc conservateur aux dernières élections législatives, s'est engagée à ne pas être de nouveau candidate à l'issue de la mandature actuelle, à l'automne 2021. (Michelle Martin version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.