Selon un conseiller juridique de la Cour de justice de l'UE, le recours de la Commission dans l'affaire du contrat de vaccins contre la COVID-19 devrait être rejeté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les observations de l'avocat général aux paragraphes 2 et 3; précise les paragraphes 5 à 9)

Un conseiller de la plus haute juridiction européenne a recommandé jeudi à celle-ci de rejeter un pourvoi formé par la Commission européenne contre un arrêt de 2024 imposant la divulgation d'informations sur les contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19.

«Le Tribunal a eu raison de considérer que la transparence du processus de négociation des accords relatifs aux vaccins contre la COVID-19 constitue un objectif spécifique d’intérêt public au sens du droit de l’Union», a déclaré l’avocat général Athanasios Rantos, selon un document de la Cour publié jeudi.

La Commission a négocié des contrats de vaccins de plusieurs milliards d'euros avec des laboratoires pharmaceutiques tels que Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE au nom des 27 États membres de l'Union européenne pendant la pandémie.

M. Rantos a recommandé de confirmer lejugement qui a annulé la décision de la Commission de caviarder les noms des membres d'une équipe de négociation et certaines clauses contractuelles, au motif de la protection de la vie privée des personnes et des intérêts commerciaux des entreprises.

Dans les deux cas, l'attitude de la Commission ne permet pas de garantir la responsabilité, a ajouté M. Rantos, dont l'avis n'est pas contraignant.

La Commission n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Cette recommandation constitue un revers pour la Commission et sa présidente Ursula von der Leyen, qui était déjà à la tête de l’institution pendant la crise du COVID. Cette affaire a été utilisée contre elle pour démontrer que l’organe exécutif de l’UE, sous sa direction, manque de transparence.

Dans une autre affaire, la Cour a statué en 2025 que la Commission devait divulguer les SMS échangés entre Ursula von der Leyen et le directeur général de Pfizer lors des négociations sur les vaccins contre la COVID.

La Commission n'a pas fourni de raison crédible pour rejeter la demande du New York Times de lui remettre ces SMS, dont Ursula von der Leyen a déclaré ne plus disposer. La Commission n'a pas fait appel de cette décision.