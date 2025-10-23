Selon un cabinet d'études, les États-Unis auraient pu économiser 1,5 milliard de dollars sur les coûts en liant le prix des médicaments à un indice de référence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sriparna Roy

Les États-Unis auraient pu économiser jusqu'à 1,5 milliard de dollars au cours de la première année suivant l'approbation d'un médicament si le prix après rabais et remises s'alignait sur son référentiel, a montré jeudi une analyse d'un influent organisme de surveillance des prix des médicaments.

Les données de l'Institute for Clinical and Economic Review, basées sur une analyse de 23 médicaments précédemment examinés par le cabinet de recherche, interviennent alors que le président Donald Trump a demandé que les prix des médicaments aux États-Unis soient alignés sur ceux payés dans d'autres pays à revenu élevé.

Le mois dernier, Pfizer PFE.N et Donald Trump ont conclu un accord pour réduire les prix des médicaments que l'entreprise vend au programme Medicaid pour les Américains à faible revenu et pour garantir que les États-Unis ne paieront pas plus pour les nouveaux médicaments que les autres pays à revenu élevé.

Les patients américains sont actuellement ceux qui paient le plus pour les médicaments délivrés sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, même si le gouvernement tente de maîtriser les coûts.

L'étude a montré que l'alignement des prix sur le Health Benefit Price Benchmark de l'ICER aurait permis d'économiser entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars rien que pour la première année suivant l'autorisation.

Ce référentiel propose une fourchette de prix qui correspond équitablement aux bénéfices globaux que le traitement apporte aux patients tout au long de leur vie.

PRIX DE LANCEMENT EN HAUSSE

L'analyse de l'ICER a également révélé que le prix de lancement net annuel médian des médicaments, corrigé de l'inflation, a augmenté de 51 % entre 2022 et 2024, tandis que le prix de liste annuel a augmenté de 24 % au cours de la même période.

"Les prix de lancement augmentent, l'accès des patients diminue et, dans de nombreux cas, nous payons trop cher pour les traitements", a déclaré Sarah Emond, présidente et directrice générale de l'ICER.

Le rapport est conforme à l'analyse de Reuters sur les prix des produits pharmaceutiques nouvellement lancés, qui reposait sur une méthodologie différente.

Les médicaments dont les prix de lancement sont nettement plus élevés sont souvent des thérapies géniques ou cellulaires, des médicaments pour des maladies rares ou des traitements dans certains domaines tels que l'oncologie et les troubles métaboliques.

Même en tenant compte des différences dans la composition des médicaments approuvés chaque année, le prix de lancement net annuel a augmenté de 33 % par an, tandis que le prix catalogue a augmenté de 25 %, selon le rapport de l'ICER.