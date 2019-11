Selon UBP, les actions devraient continuer à devancer les obligations l'an prochain

En outre, si la dynamique de relance budgétaire se confirme en Europe continentale, l'environnement jouera aussi en faveur des petites et moyennes capitalisations orientées sur le marché domestique.

Par ailleurs, la perspective d'une appréciation de la livre sterling à la suite des élections au Royaume-Uni paraît propice aux actions domestiques de petite et moyenne capitalisation, à l'heure où des mesures budgétaires ciblées devraient accélérer la croissance britannique.

De plus ajoute la banque, avec la tendance haussière du dollar qui semble toucher à sa fin, les investisseurs devraient désormais explorer les opportunités offertes en dehors du marché américain.

(AOF) - Les perspectives économiques mondiales sont à la croisée des chemins, avec des banques centrales qui s'emploient désormais à atténuer le ralentissement de la croissance observé durant l'année 2019, commente UBP. Sauf chocs externes, la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) devraient ainsi parvenir à stabiliser la croissance en 2020 jusqu'à ce que la relance budgétaire soit mise en place de manière plus systématique dans le courant de l'année, estime la banque suisse.

