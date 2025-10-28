Selon The Information, Skyworks, fournisseur d'Apple, était en pourparlers pour racheter son concurrent Qorvo

Skyworks Solutions SWKS.O , qui fournit des puces de radiofréquence à Apple AAPL.O et à d'autres fabricants de smartphones, a eu des discussions ces derniers mois pour acheter son rival Qorvo QRVO.O , a rapporté mardi le journal The Information, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Qorvo, qui ont gagné environ 32 % cette année, ont bondi de plus de 10 % dans les échanges avant la cloche, tandis que les actions de Skyworks étaient en baisse d'environ 2 %.

À la clôture de lundi, Qorvo avait une valeur de marché de 8,54 milliards de dollars, contre 11,26 milliards de dollars pour Skyworks, selon les données du LSEG.

Skyworks Solutions et Qorvo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Skyworks conçoit et fabrique des puces analogiques et à signaux mixtes utilisées dans les communications sans fil, l'automobile, l'industrie et l'électronique grand public. En août, l'entreprise avait prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre, grâce à une demande stable pour ses puces analogiques.

Les efforts d'Apple pour développer ses propres puces radio, dévoilées pour la première fois dans l'iPhone 16e au début de l'année, pourraient à terme réduire sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs tels que Skyworks et Qorvo, ce qui pèserait sur leurs perspectives de vente à long terme.

Toutefois, les analystes s'attendent à ce que les deux entreprises bénéficient d'une reprise de la demande de smartphones après la récession post-pandémique.

En avril, Qorvo a nommé Richard Clemmer et Christopher Koopmans, deux vétérans de l'industrie , en tant qu'administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration, alors que l'investisseur activiste Starboard Value s'efforce de faire remonter le cours de l'action de la société.

Starboard a proposé la candidature de son directeur Peter Feld au conseil d'administration de Qorvo et a augmenté sa participation dans l'entreprise à environ 8,9 %.

Une fusion pourrait également faire l'objet d'un examen de la concurrence, car elle regrouperait deux des principaux fabricants américains de puces à radiofréquence utilisées dans les smartphones.