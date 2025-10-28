Selon The Information, Skyworks, fournisseur d'Apple, a entamé des pourparlers pour racheter son rival Qorvo, évalué à 8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Skyworks Solutions SWKS.O , qui fournit des puces de radiofréquence à Apple AAPL.O et à d'autres fabricants de smartphones, a mené des négociations au cours des derniers mois pour acheter son rival Qorvo QRVO.O , a rapporté The Information mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Qorvo, dont la capitalisation boursière s'élève à 8,54 milliards de dollars selon les données du LSEG, a clôturé à 92,13 dollars sur le Nasdaq lundi.

Skyworks a une capitalisation boursière de 11,26 milliards de dollars, selon le LSEG, et emploie plus de 10 000 personnes en 2024, selon son site web.

Skyworks Solutions et Qorvo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Skyworks conçoit et fabrique des puces analogiques et à signaux mixtes utilisées dans les communications sans fil, l'automobile, l'industrie et l'électronique grand public. En août, l'entreprise avait prévu pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street, bénéficiant d'une demande stable pour ses puces analogiques.

En avril, Qorvo a nommé Richard Clemmer et Christopher Koopmans, deux vétérans de l'industrie , en tant qu'administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration, alors que l'investisseur activiste Starboard Value cherche à faire remonter le cours de l'action de la société, qui est faible.

Starboard a proposé la candidature de son directeur Peter Feld au conseil d'administration de Qorvo et a augmenté sa participation dans l'entreprise à environ 8,9 %.