Selon The Information, OpenAI envisagerait de louer un centre de données dans l'Ohio avec le soutien de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
OpenAI serait en pourparlers pour louer un projet de campus de centres de données d'une capacité de 10 gigawatts sur un terrain fédéral dans l'Ohio, dans le cadre d'un accord qui pourrait bénéficier du soutien financier de Nvidia
NVDA.O , a rapporté mardi The Information, citant deux personnes directement au courant des discussions.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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