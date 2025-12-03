Selon The Information, Microsoft réduit ses quotas de vente de logiciels d'IA, car les clients s'opposent aux nouveaux produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte tout au long de l'article)

Plusieurs divisions de Microsoft

MSFT.O ont abaissé les objectifs de croissance des ventes pour certains produits d'intelligence artificielle après que de nombreux commerciaux ont manqué leurs objectifs au cours de l'année fiscale qui s'est achevée en juin, a rapporté The Information mercredi.

Il est rare que Microsoft réduise les quotas pour des produits spécifiques, a indiqué le rapport, citant deux vendeurs de l'unité Azure Cloud.

Les actions de la société, qui est l'un des plus grands gagnants du boom de l'IA générative grâce à son pari précoce sur OpenAI, le fabricant de ChatGPT, ont chuté de plus de 2 % dans les échanges avant bourse. L'action a gagné environ 16 % cette année.

Le fabricant de Windows n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'abaissement des objectifs de croissance des ventes des produits d'IA de Microsoftest susceptible d'alimenter les craintes concernant l'adoption de l'IA dans le monde réel , étant donné qu' une étude du MIT réalisée au début de l'année a révélé que seuls 5 % environ des projets d'IA dépassent le stade du projet pilote.

Les géants américains de la technologie sont soumis à la pression des investisseurs pour prouver que leurs investissements considérables dans l'infrastructure de l'IA sont rentables.

Microsoft a fait état de dépenses d'investissement record de près de 35 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal en octobre et a prévenu que les dépenses augmenteraient cette année. Dans l'ensemble, les géants américains de la technologie devraient consacrer environ 400 milliards de dollars à l'IA cette année.

Les entreprises ont déclaré que ces dépenses étaient nécessaires pour surmonter les contraintes d'approvisionnement qui ont entravé leur capacité à tirer parti de la demande en matière d'IA.

Microsoft a prédit qu'elle resterait à court de capacités d'IA au moins jusqu'à la fin de son exercice fiscal actuel, en juin 2026.