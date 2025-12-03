Selon The Information, Microsoft réduit ses quotas de vente de logiciels d'IA, car les clients résistent aux nouveaux produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Carlyle a réduit ses dépenses dans Copilot Studio en raison de problèmes d'intégration des données - rapport

Les grandes entreprises technologiques sous pression pour prouver que leurs investissements considérables dans l'IA sont rentables

Les actions de Microsoft chutent de près de 3 % après le rapport

Plusieurs divisions de Microsoft

MSFT.O ont revu à la baisse les objectifs de croissance des ventes de certains produits d'intelligence artificielle après que de nombreux commerciaux aient manqué leurs objectifs au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en juin, a rapporté The Information mercredi.

Il est rare que Microsoft réduise les quotas pour des produits spécifiques, a indiqué le rapport, citant deux vendeurs de l'unité Azure Cloud. Cette division est suivie de près par les investisseurs, car elle est le principal bénéficiaire de l'effort de Microsoft en matière d'intelligence artificielle.

Les actions de l'un des plus grands gagnants du boom de l'IA en raison de son pari précoce sur le fabricant de ChatGPT OpenAI ont chuté de près de 3 %, mais ont réduit leurs pertes après que CNBC a rapporté, en citant Microsoft, que l'entreprise n'avait pas réduit ses objectifs de vente. L'action était en baisse de 1,5 %.

Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante le rapport de The Information.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA BULLE DE L'IA

L'abaissement des objectifs de croissance des ventes de ses produits d'IA est susceptible d'attiser les craintes concernant l'adoption de la technologie dans le monde réel, les investisseurs craignant que la frénésie qui fait grimper les valorisations ne se soit transformée en bulle. Une étude du MIT réalisée au début de l'année a montré que seuls 5 % des projets d'IA dépassent le stade du projet pilote.

Le rapport d'information indique que Carlyle Group CG.O a commencé l'année dernière à utiliser Copilot Studio pour automatiser des tâches telles que des résumés de réunions et des modèles financiers, mais a réduit ses dépenses pour le produit après avoir signalé à Microsoft ses difficultés à faire en sorte que le logiciel extraie de manière fiable des données d'autres applications.

Selon Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, le rapport montre que l'industrie n'en est qu'aux premiers stades de l'adoption de l'IA. "Cela ne signifie pas que les produits d'IA ne sont pas prometteurs pour aider les entreprises à devenir plus productives, mais simplement que cela pourrait être plus difficile qu'elles ne le pensaient."

Les géants américains de la technologie sont soumis à la pression des investisseurs pour prouver que leurs investissements considérables dans l'infrastructure de l'IA sont rentables.

DES DÉPENSES RECORD

Microsoft a fait état de dépenses d'investissement record de près de 35 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal en octobre et a prévenu que les dépenses augmenteraient cette année. Au total, les géants américains de la technologie devraient consacrer environ 400 milliards de dollars à l'IA cette année.

Les entreprises ont déclaré que ces dépenses étaient nécessaires pour surmonter les contraintes d'approvisionnement qui ont entravé leur capacité à tirer parti de la demande en matière d'IA.

Microsoft a prédit qu'elle resterait à court de capacités d'IA au moins jusqu'à la fin de son exercice fiscal actuel, en juin 2026.

Les dépenses ont jusqu'à présent porté leurs fruits pour l'entreprise dirigée par Satya Nadella, puisque le chiffre d'affaires de son unité d'informatique en nuage Azure a augmenté de 40 % entre juillet et septembre, dépassant ainsi les attentes. Ses prévisions pour le deuxième trimestre fiscal ont également été supérieures aux estimations.

La poussée de l'IA a également aidé Microsoft à devenir la deuxième entreprise à atteindre une valorisation de 4 000 milliards de dollars cette année après Nvidia, bien que sa valeur de marché ait reculé depuis lors.