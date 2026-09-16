Selon The Information, Meta prévoit de lancer à l'automne des lunettes connectées sans caméra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O prévoit de commercialiser cet automne une paire de lunettes connectées sans caméra, dont le nom de code interne est “Luna”, a rapporté mardi le site The Information.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.