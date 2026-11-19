META.O , de Meta Platforms, prévoit de commercialiser son appareil IA de poche, le Muse Charm, au prix de 300 dollars et d'offrir aux acheteurs jusqu'à 12 mois de données 5G gratuites auprès de Verizon VZ.N , a rapporté jeudi le site The Information, citant une source proche du dossier.

Verizon n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis qu’un porte-parole de Meta a déclaré: « Nous sommes ravis de l’intérêt suscité par nos appareils d’IA, et nous aurons bientôt davantage d’informations à partager. »

L’appareil qui transpose l’agent d’IA viral « Muse » dans le monde réel a été dévoilé en septembre par le directeur général Mark Zuckerberg lors de la conférence annuelle de l’entreprise

Muse Charm s’inscrit dans la stratégie plus large de Meta visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des systèmes d’exploitation d’Apple et de Google en développant sa propre plateforme d’IA

Les utilisateurs peuvent appuyer sur le gadget pour accéder directement à Muse, sans passer par les applications d’IA de leur smartphone

L’appareil est doté d’un écran d’environ 2 pouces (5 cm), sur lequel on peut naviguer avec le pouce, avec un personnage Muse personnalisable en son centre

Un modem 5G intégré permet d’accéder à Muse même sans Wi-Fi, bien qu’il ne soit pas possible de passer des appels

Muse a gagné en popularité auprès des utilisateurs, alors que Meta redouble d’efforts pour faire de son assistant IA un service grand public plus largement utilisé

Cet assistant IA permet aux utilisateurs de déléguer des tâches telles que les achats, la réservation de voyages et le remplissage de formulaires à un agent IA