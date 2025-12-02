Selon The Information, Marvell est en pourparlers avancés pour racheter Celestial AI dans le cadre d'une transaction de plusieurs milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de puces Marvell Technology MRVL.O est en pourparlers avancés pour acquérir la start-up Celestial AI dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, a rapporté lundi le journal The Information, citant des personnes ayant connaissance de la transaction.

Marvell et Celestial AI n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.