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Selon The Information, la Maison Blanche informe les entreprises spécialisées dans l'IA de ses projets concernant la révision des modèles
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 21:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau du directeur national de la cybersécurité de la Maison Blanche a organisé une réunion d'information à l'intention des principales entreprises du secteur de l'IA au sujet d'un projet de décret présidentiel qui permettrait aux services de renseignement et à d'autres agences gouvernementales d'examiner les modèles d'IA avancés avant leur mise sur le marché, a rapporté mercredi le site The Information.

Le directeur national de la cybersécurité a organisé mardi une réunion avec des entreprises telles qu'OpenAI, Anthropic et Reflection AI, indique l'article, citant des sources proches du dossier.

Le président américain Donald Trump pourrait signer ce décret dès jeudi, ajoute l'article.

Ce décret établirait un cadre volontaire en vertu duquel les développeurs de modèles d'IA de pointe seraient tenus d'informer le gouvernement américain avant toute mise sur le marché majeure.

Dans le cadre de ce dispositif, les entreprises pourraient partager leurs modèles avancés avec les agences gouvernementales jusqu'à 90 jours avant leur lancement public, précise l'article.

Anthropic et Reflection AI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

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