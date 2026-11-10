Selon The Information, la liaison du directeur général de Nvidia a favorisé des livraisons de puces d'une valeur de 7,5 milliards de dollars vers la Chine

La liaison entre Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin aurait facilité l'exportation de puces de la société pour un montant d'au moins 7,5 milliards de dollars , a rapporté mardi The Information, citant deux personnes proches de cette femme.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.