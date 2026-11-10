Selon The Information, la liaison du directeur général de Nvidia a favorisé des livraisons de puces d'une valeur de 7,5 milliards de dollars vers la Chine

La liaison entre Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin aurait facilité l'exportation de puces de la société pour un montant d'au moins 7,5 milliards de dollars , a rapporté mardi The Information, citant deux personnes proches de cette femme.
Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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