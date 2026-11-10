 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon The Information, la liaison du directeur général de Nvidia a favorisé des livraisons de puces d'une valeur de 7,5 milliards de dollars vers la Chine
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 12:05

Ajouter Boursorama à vos sources

La liaison entre Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin aurait facilité l'exportation de puces de la société pour un montant d'au moins 7,5 milliards de dollars , a rapporté mardi The Information, citant deux personnes proches de cette femme.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

NVIDIA
178,6700 USD NASDAQ -4,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,17 -1,12%
CAC 40
8 327,85 +1,15%
2CRSI
16,89 -1,75%
BIOPHYTIS
0,0433 -3,56%
SOITEC
103,4 +3,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank