Selon Scott Bessent, le ministère des Finances était favorable à l'instauration de limites pour Megaspeed

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré vendredi que son ministère était favorable depuis des mois à l’inscription de la société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour, sur la liste des entités américaines, mais qu’il appartenait au ministère du Commerce d’agir, ajoutant que la FTC pourrait éventuellement prendre d’autres mesures.

"L’OFAC (Office of Foreign Assets Control) du Trésor n’a aucun pouvoir sur ce genre de questions, en matière d’exportations. Il s’agit d’une décision du BIS (Bureau of Industry and Security), et peut-être que la FTC (Federal Trade Commission) pourrait ajouter quelque chose à sa liste restrictive", a déclaré Scott Bessent à CNBC.

Il a ajouté que l’administration s’efforçait de mettre fin aux « fuites » dans le système d’exportation de puces, et a soulevé des questions quant à la rigueur avec laquelle Nvidia NVDA.O avait vérifié les antécédents de son entreprise partenaire, dans le contexte du départ cette semaine du directeur général Jensen Huang , qui a provoqué une onde de choc dans le secteur de l’IA.

Megaspeed se retrouve sous les feux de la rampe depuis la publication d’informations selon lesquelles Jensen Huang aurait eu une liaison avec Alice Huang, une ancienne cadre de Megaspeed que les autorités américaines soupçonnent d’être une espionne chinoise.

Les législateurs américains ont appelé à un durcissement des restrictions concernant l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe à la suite de ce scandale, qui menace d’impliquer certains membres de l’administration Trump, notamment le secrétaire au Commerce Howard Lutnick , alors que les interrogations se multiplient quant à la surveillance exercée par l’administration sur les ventes de puces à la Chine.

"La véritable question ici devrait être la suivante: Nvidia connaissait-elle son client, et a-t-elle déployé des efforts sérieux pour s’assurer qu’il n’y avait pas de fuite et qu’elle ne vendait pas à ce qui était manifestement des sociétés écrans servant de relais?", a déclaré Scott Bessent à l’émission "Squawk Box" de CNBC.

"Il est important que toute personne au sein de l’entreprise soit tenue pour responsable de cela."

Interrogé sur la nécessité pour le Congrès d’intervenir en matière de contrôles à l’exportation, il a répondu: "Nous disposons de toutes les compétences nécessaires. Il suffit simplement de les mettre en œuvre."