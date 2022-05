Selon Pimco, le dernier rapport sur l'emploi américain ne change rien pour la Fed

(AOF) - Allison Boxer, économiste US chez Pimco a commenté le dernier rapport sur l'emploi américain. Il s'agit pour elle encore d'un mois de bons résultats pour le marché du travail américain : Les emplois non agricoles ont augmenté de 428 000 unités pour le deuxième mois consécutif, avec une vigueur généralisée dans tous les secteurs. Selon Allison Boxer, il est intéressant de noter que de légères pertes d'emplois ont été enregistrées pour le deuxième mois consécutif dans les secteurs du commerce de détail qui avaient le plus bénéficié de la demande liée à la pandémie.

Les embauches dans le secteur des loisirs ont également ralenti à un rythme encore élevé, ce qui, combiné à la baisse des offres d'emploi, suggère que le marché du travail du secteur des loisirs revient lentement à un meilleur équilibre entre l'offre et la demande, après avoir été confronté à de graves problèmes de main-d'œuvre au début de la pandémie.

La croissance des salaires s'est ralentie plus que prévu, mais a été compensée par des révisions positives sur les mois précédents.

L'enquête auprès des ménages n'a pas donné les résultats escomptés et le niveau d'emploi a en fait baissé.

Pour Allison Boxer, il est peu probable que ce rapport change quoi que ce soit pour les responsables de la Fed. En l'absence de surprises notables dans le rapport sur l'emploi, les responsables de la Fed vont maintenant se focaliser sur les prochaines données sur l'inflation.