Selon Pictet WM, la Fed ne répondra pas à un sursaut de l'inflation au printemps

Par contre, il est possible que le marché obligataire continue à tester les limites de la Réserve Fédérale, mais Pictet Wealth Management ne pense pas que ces limites soient très éloignées (c'est-à-dire il y une faible tolérance pour une montée des taux longs à son avis à partir de maintenant) dans un contexte d'endettement élevé rendant l'économie américaine très sensibles aux mouvements de taux - sans oublier le moteur de la reprise économique : le marché immobilier.

(AOF) - Pour Thomas Costerg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management, il est assez clair que la Réserve Fédérale ne répondra pas à un sursaut de l'inflation, qui sera surtout guidée par les matières premières, au printemps. Elle ne devrait pas changer sa position sur une montée des taux - le message ne restera pas avant au moins " 3 ans ", un signal envoyé par Jerome Powell pendant son audition au Congrès en février.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.