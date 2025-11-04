Selon O Globo, Bunge est en pourparlers pour acquérir une participation dans l'entreprise brésilienne Kepler Weber

(Ajout de données sur la participation de Trigono dans Kepler Weber au paragraphe 2)

Bunge BG.N est en pourparlers pour acquérir une participation dans le fabricant brésilien de silos Kepler Weber KEPL3.SA détenue par le gestionnaire d'actifs Trigono Capital, a rapporté mardi le journal O Globo.

Les négociations portent sur une participation de 22% détenue par Trigono dans Kepler Weber, a indiqué O Globo, sans préciser comment il avait obtenu cette information.

Les données de la société montrent toutefois que la participation de Trigono dans l'entreprise s'élève actuellement à 15,3 %.

Bunge et Kepler Weber n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.