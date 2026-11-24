Selon NDR, la reprise menée par Nvidia renforce les chances d'une hausse du marché en fin d'année

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LA REMONTÉE MENÉE PAR NVIDIA AUGMENTE LES CHANCES D’UNE HAUSSE DES MARCHÉS EN FIN D’ANNÉE, SELON NDR

Une forte remontée des actions américaines, déclenchée par le retour de Jensen Huang en tant que directeur général de Nvidia NVDA.O , a amélioré les perspectives d’une hausse en fin d’année, mais une participation plus large de l’ensemble du marché sera nécessaire pour confirmer que ce rebond est durable, selon les analystes de Ned Davis Research (NDR).

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré lundi leurs plus fortes hausses journalières depuis avril 2025 après la flambée de Nvidia, contribuant ainsi à mettre fin à une forte vague de ventes qui avait poussé les indicateurs de marché à des niveaux de survente parmi les plus élevés depuis des années. Les deux indices sont en baisse sur la journée.

Mais si le rebond de lundi a été le plus fort de l’année 2026 tant en termes de hausses de cours que d’ampleur du marché, il n’a toutefois pas suffi à générer un signal technique haussier clé, selon Ed Clissold et Thanh Nguyen de NDR.

Le rebond de lundi s’est caractérisé par un rapport de 8 pour 1 entre les titres en hausse et ceux en baisse, marquant ainsi la journée la plus forte de l’année en termes d’amplitude haussière, après le premier rapport de 9 pour 1 à la baisse de 2026 enregistré le 19 novembre, alors que la faiblesse des titres liés à l’IA s’était propagée à l’ensemble des secteurs. Toutefois, la hausse de lundi n’a pas atteint le seuil de 10 pour 1 nécessaire pour déclencher l’un des indicateurs de dynamisme du marché les plus connus de Wall Street, ont précisé les analystes.

La raison pour laquelle ce rebond n’a pas atteint ce seuil réside dans le secteur de l’énergie du S&P 500, qui a reculé de 1,3 % lundi.

Il reste à voir si d’autres signaux de largeur du marché apparaîtront dans les jours à venir, ont fait valoir les analystes, étant donné que les principaux rebonds observés depuis la crise financière de 2008-2009 ont historiquement été accompagnés de « breadth thrusts », c’est-à-dire des périodes durant lesquelles une proportion inhabituellement importante de titres progresse simultanément, signe d’une large participation des investisseurs.

“Les prochains jours seront cruciaux d’un point de vue technique pour déterminer si le marché est sur le point d’entamer un rebond de fin d’année. Avec la réunion du FOMC les 8 et 9 décembre, le marché pourrait rapidement passer d’un soulagement lié à l’IA à une inquiétude liée à la Fed”, ont déclaré les analystes.

(Chibuike Oguh)

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