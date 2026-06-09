Selon Morgan Stanley, l'IA Siri d'Apple sera freinée par des appareils vieillissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon une note de recherche publiée mardi par Morgan Stanley, la nouvelle version de Siri dotée de l'IA ( AAPL.O ) d'Apple aura une utilité limitée pour une grande partie de la base installée de l'entreprise, car les anciens iPhones ne disposent pas des capacités nécessaires pour exécuter des fonctionnalités d'IA avancées. Plus de 850 millions d'iPhones sont incapables d'exécuter les requêtes de base d'Apple Intelligence, et plus de 1,3 milliard d'iPhones ne peuvent pas utiliser les fonctionnalités avancées de Siri, a précisé la société de courtage. La refonte de Siri, longtemps attendue, était au cœur de la conférence annuelle Worldwide Developers Conference d'Apple lundi, le fabricant de smartphones le plus valorisé au monde misant sur cette fonctionnalité pour rester dans la course face à ses concurrents, notamment ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google et Claude d'Anthropic. Vendre du matériel grâce aux logiciels est un défi, a averti Morgan Stanley, même si l'accessibilité à l'IA figure parmi les principaux moteurs de la mise à niveau des smartphones. Le goulot d'étranglement pour la version améliorée de Siri et les outils d'IA réside dans l'architecture des puces et la mémoire. Les utilisateurs ont besoin de 12 Go de mémoire unifiée pour faire fonctionner les fonctionnalités les plus avancées de Siri, en raison du volume de traitement sur l'appareil requis par Apple Intelligence, a indiqué la société de courtage.