Le distributeur réservé à ses membres Costco COST.O connaît une brève flambée de la demande, les consommateurs faisant le plein de produits de première nécessité après une série de pannes aux États-Unis, ont indiqué les analystes de la société de courtage Mizuho dans une note.
Une panne mondiale de Microsoft MSFT.O , une défaillance du contrôle aérien qui a entraîné l’interdiction de décollage à l’échelle nationale, ainsi qu’une défaillance technique chez United Airlines UAL.O et un problème logiciel chez JPMorgan Chase JPM.N qui a perturbé certains services bancaires, ont frappé les États-Unis ces derniers jours, alimentant l’inquiétude des consommateurs.
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Les ventes comparables aux États-Unis , hors carburant, ont progressé de 8,1 % en octobre, a indiqué Mizuho dans une note datée du 16 novembre
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La société de courtage a indiqué que les ventes comparables de la dernière semaine d’octobre laissaient entrevoir une croissance de 11 % à 12 %, et que ses analyses suggéraient que ce rythme s’était maintenu jusqu’au début du mois de novembre, ajoute la note
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Ces pannes et les "craintes apocalyptiques qui s'amplifient sur les réseaux sociaux" ont contribué à la hausse des ventes de produits de préparation aux situations d'urgence , ont déclaré les analystes
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Costco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters
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En septembre, l’entreprise avait dépassé les estimations pour le quatrième trimestre, grâce à une forte croissance des ventes comparables, les consommateurs, lassés par l’inflation, s’étant rués vers ses stations-service à prix réduits et ses magasins-entrepôts
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Ses concurrents Target TGT.N et Walmart WMT.O doivent publier leurs résultats plus tard cette semaine, suivis par Dollar Tree DLTR.O la semaine prochaine et Dollar General DG.N le 3 décembre
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