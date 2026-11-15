Selon Megaspeed, Alice Huang a quitté l'entreprise en août 2025

Megaspeed a déclaré dimanche que la femme d'affaires chinoise Alice Huang, dont les liens avec l'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, avaient suscité des inquiétudes aux États-Unis en matière de sécurité nationale, avait officiellement quitté Megaspeed le 30 août 2025 et n'occupait actuellement aucun poste au sein de la société basée à Singapour.

“Megaspeed ne commente pas les affaires personnelles et privées d’Alice Huang”, a ajouté la société dans un communiqué.

“Megaspeed a pris connaissance des récents articles de presse contenant des allégations concernant nos activités, notre chaîne d’approvisionnement et nos opérations mondiales qui ne sont étayées par aucune preuve vérifiable.”

La société a déclaré mener des “activités légitimes et conformes à la loi” et avoir fait appel à un conseiller juridique externe pour mener une enquête interne approfondie.