Selon Megaspeed, Alice Huang a quitté l'entreprise en août 2025

Megaspeed a déclaré dimanche que la femme d'affaires chinoise Alice Huang, dont les liens avec l'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, avaient suscité des inquiétudes aux États-Unis en matière de sécurité nationale, avait officiellement quitté Megaspeed le 30 août 2025 et n'occupait actuellement aucun poste au sein de la société basée à Singapour.
“Megaspeed ne commente pas les affaires personnelles et privées d’Alice Huang”, a ajouté la société dans un communiqué.
“Megaspeed a pris connaissance des récents articles de presse contenant des allégations concernant nos activités, notre chaîne d’approvisionnement et nos opérations mondiales qui ne sont étayées par aucune preuve vérifiable.”
La société a déclaré mener des “activités légitimes et conformes à la loi” et avoir fait appel à un conseiller juridique externe pour mener une enquête interne approfondie.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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