Selon Megaspeed, Alice Huang a quitté l'entreprise en août 2025

Megaspeed a déclaré dimanche que la femme d'affaires chinoise Alice Huang, dont les liens avec l'ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang , ont suscité des inquiétudes aux États-Unis en matière de sécurité nationale, a officiellement quitté l'entreprise le 30 août 2025 et n'y occupe actuellement aucun poste.

Cette entreprise de cloud computing basée à Singapour est un partenaire commercial de Nvidia NVDA.O dans la région Asie-Pacifique et se trouve sous les feux de la rampe depuis la publication d’articles faisant état d’une liaison entre Jensen Huang et l’ancienne dirigeante de Megaspeed, Alice Huang, que les autorités américaines soupçonnent d’être une espionne chinoise.

“Megaspeed ne commente pas les affaires personnelles et privées de Mme Huang”, ajoute le communiqué de la société.

En octobre 2025, le New York Times avait rapporté que Megaspeed faisait l’objet d’une enquête américaine visant à déterminer si l’entreprise avait aidé des clients chinois à se procurer des puces informatiques Nvidia soumises aux contrôles à l’exportation de Washington. La Chine a nié ces allégations et aucune violation des règles n’a été constatée de la part de Megaspeed.

“Megaspeed a pris connaissance des récents articles de presse contenant des allégations concernant nos activités, notre chaîne d’approvisionnement et nos opérations mondiales qui ne sont étayées par aucune preuve vérifiable”, a-t-elle déclaré dans son communiqué publié dimanche.

La société a affirmé mener des “activités légitimes et conformes à la loi” et avoir fait appel à un conseiller juridique externe pour mener une enquête interne approfondie. Elle a ajouté que ses opérations et ses contrôles de la chaîne d’approvisionnement étaient conçus pour respecter les lois et réglementations applicables, y compris les exigences américaines en matière de contrôle des exportations.

Alice Huang est devenue l’actionnaire majoritaire de Megaspeed en mars 2023, selon le groupe de recherche C4ADS, basé à Washington, qui a examiné les registres de la société.

Le gouvernement américain et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant le communiqué de Megaspeed.