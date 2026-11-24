Le programme américain d’assurance maladie Medicare a annoncé lundi que les nouveaux prix, revus à la baisse, de 13 de ses médicaments les plus coûteux, dont le traitement anti-VIH Biktarvy de Gilead GILD.O et le médicament antidiabétique Trulicity d’Eli Lilly LLY.N , permettront de réduire les coûts de 45% par rapport aux dépenses annuelles récentes consacrées à ces médicaments, soit environ 9,2 milliards de dollars.

Ces baisses de prix , qui entreront en vigueur en 2028, constituent la troisième série annuelle de réductions négociées dans le cadre de la loi de 2022 sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) adoptée sous l’ancienne administration Biden. Medicare, le régime fédéral d’assurance maladie couvrant plus de 67 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, était auparavant légalement empêché de négocier les prix avec les laboratoires pharmaceutiques.

"L’administration Trump s’engage à utiliser tous les outils à sa disposition pour négocier des prix plus équitables et plus abordables afin d’alléger la charge qui pèse sur les bénéficiaires de Medicare", a déclaré dans un communiqué Mehmet Oz, administrateur des Centers for Medicare & Medicaid Services.

L’agence a indiqué que le prix mensuel du Biktarvy serait réduit de 37%, tandis que celui du Trulicity baisserait de 84%. Globalement, les baisses de prix vont de 34% à 84%.

Gilead avait averti le mois dernier que le nouveau "prix équitable maximal" fixé par Medicare à 2.600 dollars pour un mois de traitement par le Biktarvy entraînerait une baisse des ventes de ce médicament d’environ 1,5 milliard de dollars, même si le laboratoire prévoit toujours une augmentation de son chiffre d’affaires global lié au VIH par rapport à 2027.

Medicare a indiqué que deux médicaments précédemment sélectionnés pour faire l’objet de négociations, le Xeljanz de Pfizer PFE.N , destiné au traitement de l’arthrite, et le Xolair de Roche ROPC.S , destiné au traitement de l’asthme, ont été exemptés du programme car ils font déjà face à la concurrence des génériques.

L’agence a également précisé que le Botox d’AbbVie ABBV.N ne serait pas soumis à un prix équitable maximal en raison d’une décision de justice.

Malgré l’opposition de longue date de l’industrie pharmaceutique à cette loi et les multiples recours judiciaires infructueux , les premiers prix négociés pour dix médicaments vendus en pharmacie sont entrés en vigueur cette année.

La liste de 2028 comprend également des produits administrés en cabinet médical ou à l’hôpital, tels que le Cosentyx de Novartis NOVN.S , un médicament contre le psoriasis, et l’Entyvio de Takeda 4502.T , destiné au traitement de la maladie de Crohn. Le Kisqali de Novartis, un médicament contre le cancer du sein, ainsi que l’antidépresseur Rexulti, commercialisé par Otsuka Pharmaceutical et Lundbeck HLUNa.CO , figurent également parmi les 13 médicaments dont les prix ont été revus à la baisse par Medicare.

Medicare a indiqué que les médicaments sélectionnés représentaient 22,3 milliards de dollars de dépenses en 2025. Ces médicaments ont également été choisis parce qu’ils ont été approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine il y a 7 ou 11 ans et qu’il n’existe pour eux aucune alternative générique ou biosimilaire.

Medicare avait indiqué l’année dernière que les prix négociés pour 15 médicaments à compter de 2027, dont l’Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO (un médicament à base de GLP-1), permettraient au programme de réaliser une économie de 36% sur ces médicaments par rapport aux dépenses annuelles récentes, soit environ 8,5 milliards de dollars.