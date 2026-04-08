Selon Maersk, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran pourrait créer des opportunités de transit dans le détroit d'Ormuz

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(Ajout de détails de Maersk, contexte dans les paragraphes 2-4)

Le groupe danois de transport maritime Maersk MAERSKb.CO a déclaré mercredi que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran pourrait créer des opportunités de transit pour les navires dans le détroit d'Ormuz, mais qu'il n'offrait pas encore de certitude maritime totale.

La guerre qui a commencé par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran en février, suivies d'attaques iraniennes dans toute la région et de la fermeture du détroit d'Ormuz, a pratiquement paralysé le transport maritime dans le Golfe, ce qui a eu des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

"Toute décision de transiter par le détroit d'Ormuz sera fondée sur une évaluation continue des risques, une surveillance étroite de la situation en matière de sécurité et les conseils disponibles des autorités et partenaires concernés", a déclaré Maersk dans un communiqué transmis à Reuters.

"À ce stade, nous adoptons une approche prudente et nous n'apportons aucun changement à des services spécifiques", a déclaré la société.