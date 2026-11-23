Selon Macquarie, la récente vague de ventes dans le secteur de l'IA a exagéré les risques de bulle alors que l'adoption de cette technologie s'accélère

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MACQUARIE ESTIME QUE LA RÉCENTE VAGUE DE VENTES DANS LE SECTEUR DE L'IA A SURESTIMÉ LES RISQUES DE BULLE, ALORS QUE SON ADOPTION S'ACCÉLÈRE

Selon les analystes de Macquarie, les récentes baisses des actions liées à l’IA ont été davantage motivées par les craintes des investisseurs que par des signes d’un effondrement imminent du secteur. Ils ont fait valoir que l’adoption rapide de cette technologie et ses solides perspectives de croissance à long terme continuent de justifier l’investissement.

Les inquiétudes concernant le retour sur investissement des dépenses massives consacrées à l’IA ont déclenché une réévaluation généralisée du secteur par les marchés, allant des fabricants de semi-conducteurs aux producteurs de matières premières liés à la construction de centres de données, selon Viktor Shvets et Claudia Wang de Macquarie.

L’indice Nasdaq .IXIC a perdu 10 %, tandis que l’indice technologique du S&P 500 .SPLRCT a reculé de 12 % la semaine dernière. Ces deux indices progressent toutefois aujourd’hui, suite à l’annonce de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O . Le Nasdaq affiche une hausse de plus de 6 %, tandis que l’indice technologique du S&P 500 progresse de 9 %.

L’adoption de l’IA progresse au moins trois fois plus vite que lors des précédentes révolutions technologiques, le chiffre d’affaires du secteur atteignant environ 200 milliards de dollars et étant en passe de dépasser les 2 000 milliards de dollars d’ici cinq ans. Les taux d’adoption par les entreprises ont grimpé pour se situer entre 40 % et 60 % aux États-Unis, en Europe et au Japon, tandis que l’utilisation est également en hausse sur les marchés émergents, ont indiqué les analystes.

Mais les inquiétudes des investisseurs concernant la rentabilité de l’IA ne sont pas infondées, compte tenu de la concurrence croissante des modèles open source et de la réticence des clients face à la hausse des coûts, qui érode le pouvoir de fixation des prix des fournisseurs de pointe. Le coût d’exploitation des modèles d’IA avancés a fortement baissé: les prix d’inférence pour des modèles aux performances comparables à celles du GPT-4 ont été divisés par environ 900, tandis que les prix de certains modèles sont passés de 30 dollars par million de tokens à seulement 15 cents, ont indiqué les analystes.

Pour autant, comparer l’essor de l’IA à des bulles passées telles que celles des chemins de fer, des canaux ou de l’ère des « dot-com » pourrait être inapproprié, ont fait valoir les analystes. Premièrement, l’IA est une technologie à usage général pouvant s’appliquer à un large éventail de secteurs, et la baisse des coûts est susceptible de stimuler la demande et de créer de nouveaux marchés plutôt que de nuire à la croissance.

Deuxièmement, contrairement à ce qui s’est passé lors des précédents booms technologiques, les plus grands investisseurs dans l’IA disposent également de ressources financières importantes, « les pertes étant compensées à un rythme rapide sans entraîner les mêmes vents contraires sur le plan économique ». Troisièmement, les grandes entreprises du cloud et du secteur technologique bénéficient d’une solide réserve financière, générant environ 800 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation par an, ce qui pourrait contribuer à absorber une grande partie de la charge prévue en dépenses d’investissement.

« À mesure que les investissements augmentent, les risques augmenteront également, mais nous estimons que les réévaluations à la baisse actuelles exagèrent considérablement ces risques. Notre monde, caractérisé par les révolutions technologiques, l’abondance des capitaux et la rapidité des cycles économiques, continue de favoriser Musk, et non Buffett », ont déclaré les analystes.

(Chibuike Oguh)

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