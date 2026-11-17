Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a déclaré mardi que le prestataire fédéral du secteur aéronautique L3Harris Technologies LHX.N devra améliorer ses performances à la suite de l'arrêt des vols à l'échelle nationale survenu la semaine dernière, ajoutant qu'il envisageait de faire appel à d'autres acteurs pour surveiller les réseaux.

“Nous devons les amener à améliorer leurs performances, puis nous envisagerons de faire appel à une aide extérieure pour nous assurer d'avoir une double sécurité”, a déclaré M. Duffy aux journalistes.