Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a déclaré mardi que le prestataire fédéral du secteur aéronautique L3Harris Technologies LHX.N devra améliorer ses performances à la suite de l'arrêt des vols à l'échelle nationale survenu la semaine dernière, ajoutant qu'il envisageait de faire appel à d'autres acteurs pour surveiller les réseaux.
“Nous devons les amener à améliorer leurs performances, puis nous envisagerons de faire appel à une aide extérieure pour nous assurer d'avoir une double sécurité”, a déclaré M. Duffy aux journalistes.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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