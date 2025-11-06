Selon les prévisions de la NRF, le chiffre d'affaires des fêtes de fin d'année aux États-Unis devrait dépasser pour la première fois les 1 000 milliards de dollars

Les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient dépasser les 1 000 milliards de dollars pour la première fois, mais la croissance devrait être plus lente que l'année dernière, a prévu jeudi la National Retail Federation (Fédération nationale du commerce de détail), alors que des pressions macroéconomiques pèsent sur les dépenses de consommation.

La période des fêtes de fin d'année s'étend de novembre à la fin du mois de janvier, y compris les jours de shopping clés tels que Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday et Noël, qui représentent une grande partie des ventes annuelles des détaillants.

L'inflation persistante, les retombées des politiques commerciales erratiques du président Donald Trump et la fermeture du gouvernement fédéral constituent des risques, les acheteurs devenant prudents à l'idée d'acheter des cadeaux extravagants.

"Les consommateurs américains peuvent être prudents dans leur sentiment, mais restent fondamentalement forts et continuent de stimuler l'activité économique américaine", a déclaré Matthew Shay, président et chef de la direction de la NRF, dans un communiqué.

Le stress économique sur les dépenses a conduit à de multiples prévisions d'une saison des achats de Noël en demi-teinte cette année, ainsi qu'à des prévisions mitigées pour la période par des entreprises telles que Tapestry

TPR.N , Under Armour UAA.N et Canada Goose

GOOS.TO jeudi, alors que les consommateurs inquiets reconsidèrent les gros achats, en particulier à mesure que les prix augmentent.

"Alors que les tarifs douaniers ont induit une hausse des prix à la consommation, les détaillants ont essayé de maintenir les prix, étant donné l'incertitude sur les politiques commerciales", a déclaré Mark Mathews, économiste en chef de la NRF.

Les dépenses augmenteront de 3,7 % à 4,2 % pour atteindre entre 1,01 et 1,02 billion de dollars, contre une hausse de 4,3 % pour atteindre 976,1 milliards de dollars en novembre et décembre de l'année dernière, selon la NRF.

Le rapport indique également que les détaillants devraient embaucher entre 265 000 et 365 000 travailleurs saisonniers, conformément au ralentissement du marché du travail, et moins de 442 000 embauches saisonnières en 2024.

Les prévisions de la NRF pour les fêtes de fin d'année sont basées sur une modélisation économique utilisant divers indicateurs économiques clés, notamment les dépenses de consommation, l'emploi, les salaires et les précédents chiffres d'affaires mensuels du commerce de détail, en se concentrant sur le commerce de détail de base et en excluant certaines catégories telles que les concessionnaires automobiles, les stations-service et les restaurants.