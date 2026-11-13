Selon les médias, Nvidia a pris contact avec le directeur général d'Arm, Rene Haas, alors que les employés réclament le retour de Jensen Huang

Le conseil d'administration de Nvidia ( NVDA.O ) a contacté Rene Haas, directeur général du fabricant britannique de puces Arm Holdings ( O9Ty.F ), dans le cadre de sa recherche d'un successeur potentiel à Jensen Huang, a rapporté vendredi le Financial Times, alors même que les employés de Nvidia faisaient pression pour le retour de leur ancien directeur général, selon un autre article de presse.

Un message interne de Nvidia exhortant le conseil d’administration à tenir compte du sentiment des employés concernant l’avenir de Jensen Huang a suscité plus de 1.600 commentaires, dont plusieurs réclamaient sa réintégration, a rapporté jeudi la plateforme d’actualités technologiques Wired, citant une correspondance interne qu’elle a consultée.

Jensen Huang a démissionné jeudi après les révélations de relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée, plongeant le fabricant de puces dans la crise et provoquant une onde de choc dans le secteur de l’IA qu’il a contribué à financer.

Le nom de Rene Haas circule parmi les analystes depuis le départ de Jensen Huang. Il a passé sept années formatrices chez Nvidia, où il a gravi les échelons jusqu’au poste de vice-président et directeur général de la division des produits informatiques, avant de rejoindre Arm en 2013.

Il fait partie des nombreux candidats envisagés et rien ne garantit qu’on lui proposera le poste ni qu’il l’acceptera, rapporte le Financial Times. Colette Kress, directrice financière de Nvidia, occupe actuellement le poste de directrice générale par intérim.

Le conseil d’administration de Nvidia a déclaré qu’il était en train de sélectionner un cabinet de recrutement pour le poste de directeur général et qu’il n’avait encore officiellement contacté aucun candidat potentiel.

"Toute spéculation concernant des candidats individuels, qu’ils soient internes ou externes, est prématurée", a déclaré le conseil d’administration dans un communiqué.

Le milliardaire Elon Musk a par ailleurs déclaré sur X qu’une pétition était en cours pour réintégrer Jensen Huang et qu’il la signerait. On ne savait pas immédiatement si Musk faisait référence à l’initiative interne rapportée par Wired.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant l’article de Wired ou la publication d’Elon Musk sur X, tandis qu’Arm Holdings a refusé de s’exprimer. Reuters n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Rene Haas est devenu directeur général d’Arm en 2022 et a supervisé l’introduction en bourse de la société sur le Nasdaq en 2023. Arm conçoit des architectures de processeurs et les concède sous licence à d’autres entreprises qui développent des puces. Historiquement, sa force réside dans les téléphones mobiles, mais la société se développe désormais dans le domaine des ordinateurs.

La combinaison de la connaissance qu’a Rene Haas de Nvidia et de son expérience à la tête d’une entreprise de puces cotée en bourse pourrait faire de lui un candidat hors du commun pour ce poste, a déclaré Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities.

"Rene est l’un des rares candidats externes qui n’aurait pas besoin d’être mis au courant des rouages de Nvidia", a déclaré Boloor, ajoutant que la compréhension de la culture d’entreprise de Rene Haas, associée à son expérience à la tête d’Arm, constituait "une combinaison que l’on ne trouve pas très souvent".

Les actions d’Arm cotées aux États-Unis ARM.O ont clôturé en baisse d’environ 5%. Celles de Nvidia ont clôturé en baisse d’environ 2% , portant leurs pertes de capitalisation boursière pour la semaine à environ 573 milliards de dollars .

Certains analystes s’attendent à ce que le prochain directeur général rompe avec le règne de trois décennies de Jensen Huang, qui a joué le rôle de "chef d’orchestre" très impliqué, pilotant personnellement les feuilles de route techniques, les négociations géopolitiques sur les exportations vers la Chine et les investissements massifs dans l’écosystème de l’IA.

Une éventuelle évolution vers une structure de direction plus institutionnelle interviendrait alors que Nvidia fait face à une surveillance réglementaire accrue et à un consensus grandissant parmi les législateurs américains pour restreindre davantage les exportations de puces de l’entreprise vers la Chine.

DES INITIÉS ET DES GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE EN LICE

Les analystes considèrent Colette Kress comme une autorité financière solide, tandis que l’ingénieur chevronné Ian Buck est perçu comme un candidat de premier plan après avoir dirigé le développement de CUDA, la plateforme logicielle qui alimente les puces d’IA de Nvidia.

Outre Rene Haas, parmi les noms externes évoqués par les analystes figurent Lisa Su, présidente-directrice générale d’AMD ( AMD.O ), qui a su naviguer sur le marché clé de la Chine, et Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron ( MU.O ), dont les puces mémoire équipent les serveurs de Nvidia.

Parmi les autres candidats cités par les observateurs du secteur figurent Matt Murphy, directeur général de Marvell ( MRVL.O ), et Johny Srouji, responsable du matériel d’Apple ( AAPL.O ), qui a supervisé le développement en interne des puces du fabricant de l’iPhone.

L’ancien directeur général d’Apple, Tim Cook, a été évoqué par le président américain Donald Trump, alors que le conseil d’administration de Nvidia évalue s’il convient de privilégier la continuité financière, une expertise technique approfondie ou l’expérience de la direction d’un géant mondial de la technologie.