Selon les médias locaux, un gazoduc de la société Southern Natgas Co a explosé ce week-end dans le comté de Sumter, en Alabama

Le gazoduc de la Southern Natural Gas Company, appartenant à Kinder Morgan ( KMI.N ), a explosé samedi soir près de Ward, dans le comté de Sumter, en Alabama, ont rapporté lundi les médias locaux, dont le CWIBC.

La Southern Natural Gas Company a fermé la partie concernée du gazoduc, précise le rapport, ajoutant que la société a indiqué que la cause de l'incident faisait l'objet d'une enquête et que l'approvisionnement des clients n'avait pas été affecté.