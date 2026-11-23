Selon les médias allemands, l'Otan estime que la Russie est prête à lancer un satellite équipé d'une arme nucléaire

Les services de renseignement des pays membres de l'Otan ont conclu que la Russie prévoyait de lancer cette année dans l'espace un satellite équipé d'une arme nucléaire, a rapporté lundi un groupe de médias allemands.

Les services occidentaux, notamment le BND allemand et les forces armées, se sont échangé des renseignements indiquant que ce satellite, baptisé Spoutnik-S, a été assemblé il y a plusieurs années et se trouve actuellement dans la région de Moscou, selon un reportage des chaînes de télévision NDR et WDR et du journal Süddeutsche Zeitung.

L'ambassade de Russie en Allemagne, le BND allemand et le siège de l'Otan à Bruxelles n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En 2024, la Russie avait démenti les affirmations formulées par des responsables américains selon lesquelles Moscou développait une arme capable de détruire des satellites ennemis en déclenchant une explosion nucléaire dans l’espace.

Des responsables américains ont affirmé que la Russie développait depuis des années une arme nucléaire capable de détruire des réseaux de satellites entiers, tels que le vaste système Internet Starlink de SpaceX utilisé par les troupes ukrainiennes.