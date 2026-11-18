Selon les experts, les correctifs à l'ère de l'IA pourraient être à l'origine de certaines des pannes technologiques majeures

Si les causes des récentes perturbations affectant la manière dont les gens travaillent , accèdent à leurs comptes bancaires et voyagent restent floues, les efforts accrus visant à corriger rapidement les vulnérabilités nouvellement découvertes à l’ère de l’IA constituent probablement un facteur majeur, selon des experts en cybersécurité et des responsables américains.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio, s’adressant aux journalistes à Manille cette semaine, a déclaré que les efforts déployés par les entreprises pour corriger ces failles “entraînent parfois des perturbations à court terme dans le fonctionnement du système”.

Les correctifs sont des mises à jour logicielles et de système d’exploitation destinées à corriger les failles de sécurité détectées dans un programme ou un produit.

L’avènement d’outils d’IA facilement accessibles et de grands modèles linguistiques a considérablement accéléré la découverte de failles dans les logiciels. Ce mois-ci, Microsoft a corrigé plus de 1 200 failles logicielles, soit près de 20 fois plus qu’au cours du même mois l’année dernière, selon la société de cybersécurité Qualys.

“L’IA a rendu la détection des failles critiques rapide et peu coûteuse, et le nombre de failles nécessitant un correctif immédiat a augmenté en conséquence”, a déclaré Yuval Itzchakov, directeur technique et cofondateur de la société de sécurité offensive autonome A Security.

“Les correctifs d’urgence sont déployés dans l’infrastructure centrale en quelques heures, souvent sans passer par un cycle de tests complet, et ils sont par nature intrusifs: ils modifient les environnements d’exécution, les noyaux et les composants réseau dont tout le reste dépend. Cette rapidité et cette ampleur des changements constituent en elles-mêmes une source de défaillance”, a ajouté M. Itzchakov.

Josh Bressers, directeur de la divulgation coordonnée des vulnérabilités chez VulnCheck, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, a indiqué qu’en 2026, 100 000 vulnérabilités avaient été rendues publiques, répertoriées par le secteur sous le nom de “Common Vulnerabilities and Exposures” (CVE). Parmi celles-ci, a précisé M. Bressers, 1 363 avaient manifestement été exploitées dans la réalité.

“Compte tenu des ressources limitées dont disposent les défenseurs, il est essentiel de déterminer quelles vulnérabilités doivent être traitées en priorité”, a écrit M. Bressers dans un message publié sur LinkedIn . “Toutes les vulnérabilités ne se valent pas.”

Anne Neuberger, associée générale chez Andreessen Horowitz, a déclaré que l’IA aidait les attaquants à trouver et à exploiter les vulnérabilités, mais qu’elle constituait un “allié précieux” pour ceux chargés de défendre les réseaux informatiques clés.

“L’IA permet aux entreprises de détecter dix fois plus de vulnérabilités”, a déclaré Mme Neuberger, qui a occupé le poste de conseillère adjointe à la sécurité nationale sous l’ancien président Joe Biden et a dirigé les interventions en cas d’incidents nationaux graves. “Et lors de l’application de correctifs à grande échelle, certains peuvent poser des problèmes.”