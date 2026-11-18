Si les causes des récentes perturbations affectant la manière dont les gens travaillent , accèdent à leurs comptes bancaires et voyagent restent floues, les efforts accrus visant à corriger rapidement les vulnérabilités nouvellement découvertes à l’ère de l’IA constituent probablement un facteur majeur, selon des experts en cybersécurité et des responsables américains.
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio, s’adressant aux journalistes à Manille cette semaine, a déclaré que les efforts déployés par les entreprises pour corriger ces failles “entraînent parfois des perturbations à court terme dans le fonctionnement du système”.
Les correctifs sont des mises à jour logicielles et de système d’exploitation destinées à corriger les failles de sécurité détectées dans un programme ou un produit.
L’avènement d’outils d’IA facilement accessibles et de grands modèles linguistiques a considérablement accéléré la découverte de failles dans les logiciels. Ce mois-ci, Microsoft a corrigé plus de 1 200 failles logicielles, soit près de 20 fois plus qu’au cours du même mois l’année dernière, selon la société de cybersécurité Qualys.
“L’IA a rendu la détection des failles critiques rapide et peu coûteuse, et le nombre de failles nécessitant un correctif immédiat a augmenté en conséquence”, a déclaré Yuval Itzchakov, directeur technique et cofondateur de la société de sécurité offensive autonome A Security.
“Les correctifs d’urgence sont déployés dans l’infrastructure centrale en quelques heures, souvent sans passer par un cycle de tests complet, et ils sont par nature intrusifs: ils modifient les environnements d’exécution, les noyaux et les composants réseau dont tout le reste dépend. Cette rapidité et cette ampleur des changements constituent en elles-mêmes une source de défaillance”, a ajouté M. Itzchakov.
Josh Bressers, directeur de la divulgation coordonnée des vulnérabilités chez VulnCheck, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, a indiqué qu’en 2026, 100 000 vulnérabilités avaient été rendues publiques, répertoriées par le secteur sous le nom de “Common Vulnerabilities and Exposures” (CVE). Parmi celles-ci, a précisé M. Bressers, 1 363 avaient manifestement été exploitées dans la réalité.
“Compte tenu des ressources limitées dont disposent les défenseurs, il est essentiel de déterminer quelles vulnérabilités doivent être traitées en priorité”, a écrit M. Bressers dans un message publié sur LinkedIn . “Toutes les vulnérabilités ne se valent pas.”
Anne Neuberger, associée générale chez Andreessen Horowitz, a déclaré que l’IA aidait les attaquants à trouver et à exploiter les vulnérabilités, mais qu’elle constituait un “allié précieux” pour ceux chargés de défendre les réseaux informatiques clés.
“L’IA permet aux entreprises de détecter dix fois plus de vulnérabilités”, a déclaré Mme Neuberger, qui a occupé le poste de conseillère adjointe à la sécurité nationale sous l’ancien président Joe Biden et a dirigé les interventions en cas d’incidents nationaux graves. “Et lors de l’application de correctifs à grande échelle, certains peuvent poser des problèmes.”(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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